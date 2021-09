Acesta povestește experiența trăită după ce s-a vaccinat și a plecat la mare. Femeia s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2 fără să își dea seama.

„Un jandarm, de aceeași vârstă cu mine, 35 de ani, s-a stins după ce s-a infectat cu Covid-19, fără probleme de sănătate, cu 2 copii mici, iar soția era și ea internată în spital, însă în stare stabile. Aș vrea și eu să vă spun povestea mea despre experiența cu vaccinul și apoi cu virusul.

Când a venit momentul, m-am vaccinat cu AstraZeneca. La prima doză am avut simptome de răceală și oboseală 1 zi și jumătate. La a doua doză nu am avut niciun simptom. Nu cred în chipuri sau că vrea cineva să ne extermine cu vaccinul ăsta. Cred că trebuie să ne vaccinăm ca să putem să supraviețuim și omenirea să poată să meargă mai departe. După a doua doză am început să mai ieșim pe la terase, m-am văzut cu prieteni, am lăsat garda jos puțin, am fost la un botez, la o petrecere și în cele din urmă am zis să mergem la mare, la noi la mare, acum în august”, a povestit femeia pe o rețea de socializare.

Potrivit acesteia, rincipalele simptome ale infectării au fost: nas înfundat, tușe seacă în 2 seri, câte o repriză de câteva tușe, fără gust și miros, și o durere de cap pentru o zi.

„Toate bune și frumoase până în a treia zi, când mi s-a înfundat o nară, apoi 2 nopți la rând m-a trezit o tuse seacă, dar am tușit de 5 ori și apoi m-am pus la somn. Înainte de repriza cu tusea, am fost și am alergat pe plajă 6 km. Mă gândeam că din cauza aerului condiționat, brizei mării, alergării, sigur de acolo a fost tusea. Partenerul meu nu avea nimic. Și el este vaccinat cu schemă completă”, a completat acesta.

Bilanţ vaccinare 25 septembrie 2021

Aproape 17.000 de persoane vaccinate în ultimele 24 de ore şi peste 7.000 cu prima doză a vaccinului Pfizer, anunţă CNCAV. România are 5.457.784 de persoane vaccinate, din care 5.321.164 cu schema completă.

În ultimele 24 de ore, 6.921 de români au primit vaccinul Johnson&Johnson, 7.122 prima doză de Pfizer BioNTech, respectiv 2.342 a doua doză de Pfizer BioNTech, 199 prima doză de Moderna și 85 doza a doua, 9 români s-au vaccinat cu AstraZeneca, iar 56 au făcut rapelul cu același ser.