Fondată în 2001 de omul de afaceri Victor Vyshnevetskyy și având sediul central în Luxemburg, Coal Energy și-a extins interesul dincolo de granițele Ucrainei. Reprezentanții firmei au avut deja întâlniri cu instituțiile de profil din România, inclusiv cu Ministerul Energiei și cu Autoritatea Națională de Reglementare în Minerit, Petrol și Depozitarea Geologică a Dioxidului de Carbon.

Planuri pentru exploatarea resurselor

În prezent, compania urmărește să obțină licențele oficiale pentru a începe activitatea de extracție, având deja pregătită finanțarea pentru fazele preliminare, scrie profit.ro. Înainte de invazia rusă, Coal Energy se clasa pe locul patru între producătorii privați din Ucraina și pe locul trei ca nivel de resurse, activând în special în Donbas, o regiune aflată acum sub ocupație.

România a găsit soluția să nu scumpească energia electrică în 2026. Anunțul ministrului Radu Miruță

Adaptarea la contextul războiului

După declanșarea conflictului, firma și-a modificat strategia și a intrat pe piața poloneză prin subsidiara Advanced Industrial Technologies, oferind servicii conexe în industria minieră. Experiența acumulată i-a permis să-și mențină activitatea și să caute noi oportunități de expansiune.

Resurse suplimentare vizate în România

Pe lângă proiectul de extracție a antracitului, Coal Energy a identificat în România potențialul unor resurse de metale critice. Acestea se află în haldele de deșeuri miniere, unde compania intenționează să aplice tehnologii de recuperare pentru elemente din categoria pământurilor rare. Astfel, planurile includ nu doar cărbunele, ci și accesul la resurse esențiale pentru industriile moderne.

România negociază la Bruxelles menținerea centralelor pe cărbune. Germania și Polonia deja au făcut-o