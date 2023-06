În folclor se spune că mușcătura acestei viespi poate fi fatală, iar mărimea acestei insecte este de ajuns să bage spaima în cei „vizitați”.

Filmarea cu insecta misterioasă a fost realizată într-un spațiu verde din centrul Bucureștiului, în apropierea Muzeului Țăranului Român, conform autorului, care a întrebat nedumerit: „Ce e bazdagania asta?”

Comentariile postate de unii utilizatori susțin că această insectă este extrem de periculoasă și că mușcătura sa ar putea avea consecințe fatale.

„Pare a fi viespe africana. Extrem de periculoase”, a scris un internaut.

„E mortală. Nu ca e periculoasă. Este recunoscuta ca fiind cea mai agresiva viespe, iar in perioada de inmultire are un obicei prost care trimite multi africani la spital: intra in casele oamenilor si improsca cu venin fiintele cu sange cald. Actioneaza ca un feromon pentru viespile femela. Femelele dupa, cand victima este zapacita de durere, vine si implanteaza un ou in țesutul inflamat. In timp, se dezvolta o larva de viespe africana care se hraneste cu tesutul gazdei dupa ce il necrozea. Iti zic, e foarte nasol. Mi se pare ca Alien fost inspirat de nenorocirea asta.”, a explicat un utilizator Facebook, dupa care a revenit cu o postare: „ Mă, glumeam! Nu te incuia in casa. Glumeam! E o viespe ce se hraneste cu nectar asta din poza. Probabil tu te-ai referit la viespea asiatica.”