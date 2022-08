Deși pretinde că va fi o sărbătoare tradițională la iarbă verde, nunta lui George Simion se află în apropierea unui resort de lux care are toate camerele închiriate pentru acest weekend.

Înconjurat de dealuri pline de verdeață, complexul oferă o piscină interioară și alta în aer liber, centru SPA, aer condiționat în fiecare cameră, WiFi gratuit, televizoare cu ecran plat, birou și baie privată.

Așa arată descrierea resortului unde vor fi cazați politicienii, oamenii de afaceri și magnații cei mai apropiați ai lui Simion. Tot complexul va fi al lor, unde vor avea discuții private și petreceri departe de ochii publicului.

Invitații VIP ai liderului AUR se bucură și de terenuri de tenis, fotbal și de alte activități sportive, precum și masaj, iar toate băuturile sunt la discreție.

"Noi pregatim balotii de paie. Nu o sa punem lumea la masa, abia pot sa-mi pun si eu socrii la o masa ca e un restaurant mai incolo si o sa avem pentru 100- 150 de persoane nunta de aceea pe care o stiu toti. Asta va fi o serbare campeneasca pe care o organizam cu prieteni, fratia ceaunelor. Cei care vor face mancarea sunt prietenii nostri. Nu s-au gandit vreodata sa mi ia bani.

Pana acum am cheltuit propriu-zis 12.000 de euro. Am facut o estimare cat e branza de la dl Gigi Becali, dar am cerut de la fiecare ce are... De la ciobanii de la Jina, de la Polovraci, de la Vaideni am cerut berbecuti ca ei au oi, dl Gigi branza si asa mai departe.

Balci se spune in multe parti din tara la serbarile campenesti. Nu mi-e rusine. Nu m-am dus la Monaco sa imi fac nunta, nu m-am dus la lacul Como... Eu sunt intr-un sat din Romania. Cui ii place de noi e bine-venit sa vina. Singura rugaminte e sa si puna o camasa populara sau un tricou cu Romania", a afirmat liderul AUR, la Realitatea PLUS.

George Simion și aleasa lui se vor căsători civil, astazi, la ora 16:00, la primăria din Măciuca.

În restul zilei se vor ocupa ca locația să fie amenajată așa cum și-au dorit, iar mâncarea să fie pregătită pentru ziua căsătoriei religioase.

Liderul AUR a mers personal la producători pentru a lua toate cele necesare. Invitaţii vor putea savura tocană de vânat preparată într-un ceaun de două tone, grătar de berbecuţ şi porc, dar și mititei. Berea şi vinul vor fi oferite la pahar în aceeaşi zonă unde se serveşte şi mâncarea.

Pe lângă obiceiurile de nuntă, invitații lui Simion se vor putea bucura de atracții mai puțin obișnuite pentru o nuntă. Cum ar fi un teatru de păpuși pentru copii, ateliere de creație, dar și alte activități similare.

Scena pe care vor urca artiștii este amenajată în imediata vecinătate a terenului unde se desfășoară petrecerea. Și-au anunțat prezența Carmen Șerban, Theo Rose sau Raluca Diaconu.

Mâine, George Simion și Ilinca Munteanu se vor cununa religios. Special pentru eveniment a primit derogare pentru construirea unei bisericuțe din lemn, chiar lângă locația de nuntă.