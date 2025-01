”Ne aflăm în plin sezon al virozelor şi dacă săptămâna trecută aveam circa 45.000 de cazuri de viroze sanitare, în raportarea din această săptămână numărul s-a dublat, sunt în jur de 90.000 de cazuri de viroze, dar încă ne aflăm sub media ultimilor 5 ani şi sub ceea ce s-a înregistrat anul trecut, în acelaşi interval de timp. Au fost peste 100.000 de cazuri anul trecut, dar observăm, pe de o parte, o creştere a numărului de cazuri de gripă diagnosticată clinic, de la circa 4500 am ajuns la peste 5000 de cazuri în această săptămână la nivel naţional”, a declarat vineri, Rafila.

El a precizat că se încearcă pregătirea sistemului de sănătate pe trei paliere, în primul rând asistenţa medicală spitalicească, care să permită o organizare internă a spitalelor, care să preia pacienţii care au viroze respiratorii.

Rafila a spus că al doilea element important este cel de redeschidere potenţială a centrelor de evaluare pe care le-am pus la punct în timpul pandemiei COVID-19, adică serviciile ambulatorii de specialitate care permit investigaţii, inclusiv de radiologie, astfel încât pacienţii care vin direct de la medicul de familie să nu trebuiască să meargă să blocheze, de exemplu, unităţile de primire urgentă.

Potrivit ministrului, al treilea palier este legat de medicina de familie, mai exact de centrele de permanenţă.

El a menţionat că Direcţia de Sănătate Publică va verifica în fiecare judeţ modul de funcţionare a acestor centre. ”Dacă sunt de permanenţă, trebuie să asigure servicii medicale permanent, nu doar întâmplător, încât să fim siguri că oamenii, indiferent de ora la care au nevoie de serviciu medical, îl pot obţine fie într-un centru de permanenţă, fie într-un centru de evaluare, fie la unitatea medicală spitalicească”, a precizat el.

Ministrul a mai anunţat că evaluează stocurile de Oseltamivir, medicamentul antiviral care se dă doar în gripă.

”Fac un apel atât la populaţie cât şi la medici să nu prescrie şi să nu ia medicamentul care se dă doar în gripă pentru o viroză banală. El, ca orice medicament antiviral, are anumite contraindicaţii, are un grad de toxicitate şi atunci trebuie să-l folosim exclusiv în cazul gripei”, a precizat Rafila.

Ministrul a menţionat că, având în vedere că au reînceput şcolile, desfăşurarea activităţii şcolare trebuie să continue cât mai aproape de normal.

”Este important triajul epidemiologic şi informarea părinţilor. Un copil răcit ar trebui să fie izolat la domiciliu, să primească tratament sintomatic, eventual îl vede medicul de familie, nu trebuie dus în colectivitate, iar dacă ajung copii răciţi care au viroze respiratorii la şcoală, atunci triajul epidemiologic la şcoală este essential, pentru ca aceste infecţii să nu se răspândească în colectivitate”, a spus Rafila.

Ministrul a mai spus că punctul lor de vedere este de continuare a activităţii şcolare.

”Cred că experienţa a fost traumatizantă pentru copii şi pentru părinţilor. Închiderea prelungită a şcolilor într-o anumită perioadă, în prima parte a pandemiei în România, a fost exagerată şi trebuie să fie o măsură excepţională. Nu trebuie să fie o măsură de rutină încetarea activităţii şcolare. Are efecte nefavorabile şi asupra educaţiei, şi asupra dezvoltării copilului, şi asupra societăţii în general, aşa că nu suntem promotorii unei astfel de politici sanitare, dimpotrivă, şcolile trebuie să-şi continuă activitatea, sigur cu măsurile de profilaxie, tradiţionale, care încep cu spălatul pe mâini, cu igiena tusei, cu izolarea persoanelor care sunt infectate la domiciliu, ca şi activitate curentă.

Ministrul Sănătăţii a anunţat că în cursul acestei luni se mai poate continua vaccinarea antigripală.

”Numărul de cazuri de gripă încă nu este aşa de mare şi având în vedere că 10-14 zile este perioada necesară pentru obţinerea imunităţii după vaccinare, se poate continua vaccinarea în această perioadă. Vaccinul este disponibil prin recomandare la medicul de familie, gratuit pentru copii şi adolescenţi, pentru femeile gravide, persoanele cu vârsta de peste 65 de ani şi cei care au boli cronice”, a mai spus Rafila.

Despre gripă, ministrul a arătat că ”nu ne găsim la situaţii îngrijorătoare în momentul de faţă”.

”Având în vedere ce se întâmplă în Europa, ce se întâmplă mai ales în vestul Europei, ne aşteptăm ca şi în România situaţia să evolueze ascendent, probabil încă vreo trei-patru săptămâni, după care, în mod firesc, aşa cum se întâmplă în fiecare sezon, se intră pe un tren descendent”, a conchis ministrul.