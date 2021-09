„În fiecare zi lucrăm la acest aspect. Cea mai mare provocare e să avem un număr de paturi ATI. Ieri am operaționalizat unitatea mobilă ATI la Spitalul Marius Nasta - 8 paturi și avem în curs de operaționalizare pentru 50 de paturi cu oxigen la Spitalul Colentina, 26 de paturi la Spitalul Cantacuzino și 18 paturi la Spitalul Colțea, ceea ce se va întâmpla azi și mâine. Partea de sistem unde e necesară paturi cu oxigen. Ieri am avut o discuție și săptămâna aceasta o să operaționalizăm două spitale care vor fi trecute pe spitalizare exclusiv Covid: e vorba de spitalul Malaxa, care are 100 de paturi din care 9 sunt de ATI și 40 cu oxigen, respectiv Spitalul Sfântul Ion, cu 200 de paturi din care 15 ATI; de asemenea la acest spital mai mult ca sigur vom operaționaliza încă o unitate mobilă ATI cu 8-10 paturi. Deci în această săptămână pe București vom crește numărul de paturi ATI la aceste două spitale cu 34 de paturi, iar la oxigen mai mult”, a afirmat Cseke Attila, în declarația susținută după imunizarea cu cea-a de-a treia doză a unui vaccin anti-Covid pe bază de ARN mesager la Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” din Capitală.