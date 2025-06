Fostul consilier al lui Donald Trump aruncă bomba momentului! Colonelul Lawrence Wilkerson a transmis că America l-a scos pe Călin Georgescu din cursa pentru alegerile prezidențiale. "Nu am dat-o în bară în România, am reușit. L-am scos pe Călin Georgescu!", a transmis oficialul american, potrivit Realitatea Plus.