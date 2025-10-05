Noul guvern, format după aproape patru săptămâni de negocieri, este însă deja în pericol să fie răsturnat de opozițiile de stânga și de extremă dreapta.



Bruno Le Maire, fost ministru al economiei (2017-2024), revine în guvern ca ministru al Armatelor, succedându-i lui Lecornu.



Numeroși miniștri au fost numiți în aceleași funcții ca și în precedentul guvern condus de Francois Bayrou, printre ei remarcându-se Jean-Noël Barrot la Afaceri Externe, Bruno Retailleau la Interne și Gérald Darmanin la Justiție.



Roland Lescure, un apropiat al președintelui Emmanuel Macron, va fi ministru al economiei și finanțelor. Lui îi va reveni responsabilitate de a prezenta un proiect de buget pentru 2026 care să fie acceptat de către parlament, într-un context foarte dificil pentru finanțele publice, cu o datorie de 3.300 miliarde de euro, reprezentând peste 115% din PIB.



Discursul de politică generală al premierului Lecornu în Adunarea Națională și anunțarea restului cabinetului sunt așteptate marți