„Este un gest de intimidare absolut penibil și cred că astfel vrea să scape de dosar. Spune că mă reclamă pentru că aș fi depus documente false și că se simte nedreptățit. Citația am primit-o vineri, iar mâine trebuie să ne prezentăm la proces, foarte suspect la Judecătoria Sectorului 1 București. Nu știu ce se urmărește. Parchetul European, condus de Laura Codruța Kövesi, a preluat în mare viteză acest dosar”, a declarat Hideg, în exclusivitate la Realitatea Plus.

Antreprenorul atrage atenția asupra grabei cu care dosarul a fost preluat: „Chiar în acea perioadă, când nu se judeca niciun alt dosar, noi am avut două termene, unul acum o lună și altul acum două luni, la Tribunalul din Cluj. Îmi amintesc că eram singuri pe holurile instituției: eu, avocații mei și procurorul de la EPO.”

Hideg susține că există suspiciuni privind influența pe care Coldea ar continua să o exercite: „Nimeni nu înțelege această grabă și se tot spune că Florian Coldea are în continuare acces la dosarele tuturor oamenilor importanți din această țară. Atunci mă întreb dacă mai joacă un rol semnificativ în culisele puterii.”

În final, omul de afaceri ridică întrebări legate de impactul asupra scenei politice: „Este o nebunie: se tot spune că Coldea are acces la toate dosarele oamenilor importanți din țară și mă întreb și eu dacă mai joacă un rol în alegerile din România. Mai ales în acest moment, cu judecata uriașă a alegerilor pentru Capitală, cu o miză de 2,5 miliarde de euro.”