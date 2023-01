Al doilea tip de tuse apare, potrivit statisticilor medicale, la 10%-20% dintre adulti si poate avea numeroase cauze care se ascund in spatele simptomelor neplacute.

Cauzele tusei persistente

Reflexul de tuse este stimulat de schimbarile mecanice sau inflamatorii de la nivelul cailor respiratorii. Nervul vag transmite informatia aparitiei iritatiilor in sistemul respirator catre centrul de tuse localizat in trunchiul cerebral. Tusea persistenta este deseori asociata cu hiperactivitea bronsica, situatie in care simptomele persista chiar si in absenta factorului care a declansat tusea initial. Fenomenul apare de regula in cazul persoanelor care sufera de astm sau de boli pulmonare obstructive cronice.

Tusea cronica se mai poate instala si din alte cauze, care nu tin de existenta unei afectiuni respiratorii specifice. Daca nu reusiti sa scapati de tuse, motivele posibile de mai jos va pot ajuta sa depistati factorii care va alimenteaza acest simptom suparator, mai ales in timpul noptii, cand va afecteaza capacitatea de odihna.

1. Iritatiile cailor respiratorii

In urma unei raceli, gripe sau unei alte infectii virale, caile respiratorii raman iritate. Astfel, daca celelalte simptome ale bolii dispar dupa cateva zile de tratament, tusea poate sa persiste saptamani intregi, chiar si luni, din cauza inflamatiei si hipersensibilitatii pasajelor respiratorii.

2. Stresul

Stresul este un dusman atroce al sistemului imunitar, fiind un factor cunoscut de intarziere a vindecarii in cazul gripei si al racelii. De vina este nivelul ridicat de cortizol, hormonul stresului, care creste amploarea inflamatiilor in organism si accentueaza astfel tusea.

Prin urmare, este foarte important sa va relaxati mai multi in perioadele in care nu va simtiti bine si tusiti, sa va odihniti cel putin 7-8 in fiecare noapte si sa evitati circumstantele care va expun factorilor de stres.

3. Hidratarea insuficienta

Tusea persistenta mai poate fi cauzata de mucusul intarit din caile respiratorii, care trebuie sa fie fluidificat in timpul unei raceli sau gripe. Cea mai importanta cale de a face acest lucru este sa consumati multe lichide, sub forma apei, sucului si a supelor dietetice.

Evitati alcoolul si bauturile pe baza de cofeina, intrucat va pot deshidrata suplimentar, accentuand tusea. Un spray nazal cu solutie salina va poate ajuta, de asemenea, sa fluidificati mucozitatile vascoase de la nivelul aparatului respirator si, implicit, sa scapati de tusea persistenta.

