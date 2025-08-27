Același document propune, de asemenea, majorarea amenzilor pentru cei care nu achită această taxă de pod.

Taxa de pod se majorează

Noile tarife vizează podurile peste Dunăre Giurgeni-Vadu Oii și Fetești-Cernavodă.

Pentru autoturisme, noile tarife vor fi:

19 lei pentru o trecere la Fetești (13 lei în prezent);

16 lei pentru o trecere la Giurgeni (11 lei în prezent).

Acest proiect nu modifică, însă, și tarifele pentru utilizarea podului peste Dunăre în sensul Giurgiu-Ruse.

Mai jos regăsiți tabelele cu tarifele propuse în cazul celorlalte categorii de vehicule.

Cresc și amenzile pentru neplata taxei de pod

Proiectul publicat de Ministerul Transporturilor propune și majorarea amenzilor aplicate celor care nu plătesc taxa de pod.

Mai exact, amenzile minime se vor majora de la 130 de lei la 190 de lei, iar cele maxime de la 260 de lei la 380 de lei.

Valoarea sancțiunilor este calculată în raport cu taxa pentru trecerea podului de la Fetești. Reprezintă de zece ori tariful de trecere, în cazul amenzii minime și de douăzeci de ori tariful de trecere pentru amenda maximă.

Totuși, dacă este plătită în cel mult 15 zile de la comunicarea procesului-verbal de contravenție, se achită la jumătate.

„Numărul contravențiilor aplicate în anul 2024 pentru circulația fără achitarea tarifului de trecere (peaj) a fost de peste 170.000, rezultă că valoarea actuală a amenzilor nu este în măsură să descurajeze fenomenul contravențional, motiv pentru care propunem aceasta modificare”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

Un alt motiv invocat de autorități este faptul că ultima actualizare a tarifelor de trecere a avut loc în 2018. Iar valoarea amenzilor aplicate pentru lipsa peajului valabil a fost stabilită în 2015.

Cum se plătește taxa de pod

Șoferii pot achita această taxă de pod de la Feteşti înainte de a trece prin acea zonă. Sau o pot plăti când trec prin punctul de taxare de la Cernavodă.

O altă variantă e să achite taxa de pod după ce au trecut, dar nu mai târziu de ora 24:00 a zilei următoare trecerii.

Pentru a plăti taxa aferentă trecerii pe pod de la Feteşti, conducătorii auto pot trimite un SMS la numărul unic 7577.

Acest mesaj trebuie să conțină:

numărul de înmatriculare (Ex: PH09ABC)

categoria din care face parte: 1 – autoturisme; 2 – vehicule de marfă/microbuze/vehicule mai mari de 3.5 tone; 3 – autobuze/vehicule de peste 12 tone si cu cel mult 3 axe; 4 – vehicule de peste 12 tone cu 4 axe sau mai multe.



Exemplu de SMS pentru:

autoturism: PH09ABC1;

vehicul de marfă, mai mic de 12 tone: PH09ABC2;

autocar: PH09ABC3;

vehicul de peste 12 tone cu 4 axe sau mai multe: PH09ABC4.

După ce SMS-ul a fost trimis, veți primi în câteva minute un mesaj de confirmare. Citiți cu atenție, pentru a vă asigura că numărul de înmatriculare și categoria sunt corecte. Dacă e ceva greșit, pur și simplu rescrieți primul SMS (număr de înmatriculare + categoria).

Dacă toate informațiile sunt corecte, răspundeți „DA”. După alte câteva minute veți primi un nou mesaj de confirmare a plății.

Categorii exceptate de la plata acestei taxe de pod

Mașinile folosite de către persoanele cu handicap accentuat sau grav sunt scutite de la plata acestei taxe de pod.

De asemenea, vehiculele deținute de persoanele care au în îngrijire persoane cu handicap, au gratuitate de trecere pe acest pod de la Fetești.

„De asemenea, sunt exceptate de la plata acestei taxe persoanele care locuiesc în zona podului de la Fetești. Astfel, tot în baza unei cereri, aceste persoane pot obține dreptul de liberă trecere”, a explicat Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR, pentru ProMotor.

Permisul de liberă trecere este eliberat de Compania de Drumuri (CNAIR) și are o valabilitate de 12 luni. Acest permis se eliberează în baza unei cereri, însoțită de o serie de documente doveditatoare. Trecerea pe baza acestor permise se va face, în cazul Agenţiei de Încasare Feteşti, prin benzile marginale, inscripţionate cu semnul „cash”.

SURSA