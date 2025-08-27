antitatea de apă meteorică preluată de reţeaua de canalizare se determină prin înmulţirea cantităţii de apă meteorică, comunicată de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) pentru luna anterioară emiterii facturii, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite dovedite de fiecare utilizator şi cu coeficienţi de scurgere recomandaţi de SR EN 1846 – 2:2006, conform formulei: Qp= S · Ø · ip, unde:

Qp – cantitatea de apă meteorică preluată de reţeaua de canalizare

S – suprafaţa totală construită şi neconstruită dovedită de utilizator

Ø – coef. echivalent de scurgere care ţine seama şi de intensitatea ploii

Ip – cantitatea de precipitaţii lunar comunicată de ANM

Coeficienţii echivalenţi de scurgere care ţin cont şi de durata ploii, pe categorii de utilizatori, sunt:

0,60 pentru utilizatori – operatori economici şi instituţii publice;

0,45 pentru utilizatori care administrează domeniul public şi privat al unităţilor administrativ teritoriale.

Tarifele pentru taxa pe apa de ploaie

De la 1 ianuarie 2025, românii continuă să plătească tarife pentru apa de ploaie colectată și canalizată, conform tarifelor aprobate de ANRSC pentru operatorii regionali de apă și canalizare. Prețurile diferă semnificativ de la un județ la altul, iar diferențele ajung la câțiva lei pentru fiecare metru cub.

Cea mai scumpă „apă de ploaie”

Giurgiu: 9,30 lei/mc (tarif canalizare-epurare fără TVA) perceput de Apa Service S.A.;

Iași: 8,98 lei/mc, ApaVital S.A.;

Prahova (Ploiești): 8,85 lei/mc, Apa Târnavei Mari S.A.

Cele mai mici tarife pentru apa de ploaie

Suceava: 4,75 lei/mc, Activitatea Goscom S.A. Oraștie;

Buzău: 4,90 lei/mc, Apa Canal Buzău S.A.;

Alba: 5,12 lei/mc, SC APA CTTA S.A. Alba.

Cum se stabilește tariful pe apa meteorică?

Tariful pentru serviciul de canalizare se fundamentează pe baza costurilor tuturor activităţilor aferente acestui serviciu, prin raportare la cantitatea totală de apă uzată procesată, inclusiv apă meteorică, fapt pentru care apa pluvială se facturează la acelaşi tarif cu apele uzate menajere.

Prestarea serviciului de canalizare, inclusiv a activităţilor sale componente, precum şi contractarea acestuia cu utilizatorii trebuie sä se realizeze cu respectarea dispoziţiilor legate mai sus amintite şi cu respectarea legislaţiei terţiare adoptate de ANRSC în executarea legii, respectiv a Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare aprobat prin Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 88/2007 şi a Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare aprobat prin Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 90/2007, prin care sunt stabilite raporturile dintre operator şi utilizatori prin corelare la obligaţia acestuia de a asigura preluarea apelor uzate şi meteorice la sistemul de canalizare

În funcţie de situaţiile existente în unităţile administrativ-teritoriale, autorităţile administraţiei publice locale au posibilitatea să- aprobe unul din cele două moduri de determinare a cantităţilor de apă meteorice preluate în reţeaua de canalizare, specificate la art. 215 din Regulamentul-cadru aprobat prin Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 88/2007, respectiv:

Regula generală, specificată la alin. (1) al acestui articol, prin înmulţirea cantităţii specifice de apă meteorică, comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară emiterii facturii, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, declarate de fiecare utilizator şi cu coeficienţii de scurgere recomandaţi de SR 1846-1: 2006.

Norme locale specifice sau formule de calcul analitic, conform prevederilor alin. (2), aprobate de autorităţile administraţiei publice locale şi evidenţiate în regulamentul serviciului.

Prevederi similare privind aplicarea oricărei variante de calcul de mai sus se regăsesc în Contractul-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare aprobat prin Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 90/2007, Ia Capitolul V: „Stabilirea cantităţii de apă furnizată şi a celei evacuate în reţeaua de canalizare”, Art. 11, aliniat 3: „Stabilirea cantităţii de apă meteorică preluată în reţeaua de canalizare se determine prin înmulţirea cantităţii specifice de apă meteorică comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară emiterii facturii, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, declarate de fiecare utilizator, şi cu coeficienţii de scurgere recomandaţi. Se explică astfel că taxa este perfect legală, clar reglementată de peste 20 de ani, fiind în acelaşi timp şi un tarif aplicat la nivel european.”

Taxarea este legală

Tariful pentru serviciul de canalizare se fundamentează pe baza costurilor tuturor activităţilor aferente acestui serviciu, prin raportare la cantitatea totală de apă uzată procesată, inclusiv apă meteorică, fapt pentru care apa pluvială se facturează la acelaşi tarif cu apele uzate menajere.

Prin serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare se înţelege, conform art. 3 Iit.a) din Legea nr. 241/2006, totalitatea activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general efectuate în scopul captării, tratării, transportului, înmagazinării şi distribuirii apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe teritoriul unei localităţi, respectiv pentru colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea apelor uzate, a apelor meteorice şi a apelor de suprafaţă provenite din intravilanul acesteia, iar activitatea de evacuarea apelor pluviale şi de suprafaţă din intravilanul localităţilor este, potrivit art. 3 lit. c) din lege, o activitate distinctă ce face parte din serviciul de canalizare şi a cărei contravaloare se suportă de toţi utilizatorii, persoane fizice şi juridice, din unitatea administrativ-teritorială.

Pentru finanţarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 241/2006 stabilesc următoarele: finanţarea cheltuielilor de operare necesare funcţionarii şi exploatării serviciului se asigură prin încasarea de la utilizatori, pe baza facturilor emise de operatori, a contravalorii serviciilor furnizate/prestate.

Potrivit art. 43 alin. (1) şi (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, finanţarea cheltuielilor curente pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi pentru întreţinerea, exploatarea şi funcţionarea sistemelor aferente se realizează pe criterii economice şi comerciale; prin încasarea de la utilizatori, sub formă de preţuri sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate şi, după caz, din alocaţii de la bugetele locale, cu respectarea următoarelor principii:

a) asigurarea autonomiei financiare a operatorului;

b) asigurarea rentabilităţii şi eficienţei economice;

c) asigurarea egalităţii de tratament al serviciilor de utilităţi publice în raport cu alte servicii publice de interes general;

d) recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor fumizarii/prestării serviciilor.

Potrivit dispoziţiilor art. 15 alin. (1) lit. j) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia sá încheie cu operatorul un contract pentru colectarea, canalizarea şi epurarea apelor pluviale de pe domeniul public şi privat al localităţii.

Dispoziţiile art. 31 alin. (9) şi (12) din Legea nr. 241/2006 stabilesc următoarele:

(9) Contractul individual de furnizare/prestare a serviciului care se încheie cu utilizatorii din imobilele de tip condominiu se elaborează de către operator, prin corelarea obligaţiilor prevăzute la alin. (7) şi (8) pe structura contractului-cadru aprobat de A.N.R.S.C. Contractul va cuprinde şi clauze referitoare la modalitatea de determinare şi plată a cantităţilor de ape uzate şi meteorice, după caz.

(12) Convenţiile individuale vor cuprinde şi clauze referitoare la modalitatea de determinare şi plată, în condominiu, a cantităţilor de ape uzate şi meteorice, după caz.

Nu plătești, suporți și sancțiuni

Conform Articolului 39 din Legea nr. 241/2006, (1) constituie infracțiune în domeniul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei următoarele fapte:

a) poluarea gravă, în orice mod, a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare a localităților;

b) nerespectarea zonelor de protecție a construcțiilor și instalațiilor aferente sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, instituite în conformitate cu normele tehnice și de protecție sanitară în vigoare, dacă aceste zone erau marcate în mod corespunzător, precum și distrugerea marcajelor care semnalizează aceste zone.

(2) Constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:

a) distrugerea, deteriorarea și manevrarea neautorizată a stăvilarelor, grătarelor, vanelor, a altor construcții și instalații hidrotehnice aferente sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, care afectează siguranța serviciilor, funcționarea normală și integritatea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare și produc efecte sau prejudicii materiale grave;

b) împiedicarea accesului la construcțiile, instalațiile și echipamentele componente, prin amplasarea de construcții sau prin depozitarea de obiecte și materiale pe traseul aducțiunilor, conductelor, colectoarelor, canalelor, căminelor, hidranților exteriori etc.

(3) Constituie contravenții, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, și se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:

a) furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare fără aprobarea autorităților administrației publice locale prin hotărâre de dare în administrare sau hotărâre de atribuire a contractului de delegare a gestiunii, după caz;

b) atribuirea de către autoritățile administrației publice locale sau, după caz, de către asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, fără respectarea procedurilor de atribuire legale prevăzute la art. 30 din Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare;

c) darea în administrare de către autoritățile administrației publice locale a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente unui furnizor/prestator fără licență, respectiv atribuirea și încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului cu un furnizor/prestator fără licență, cu excepția contractelor atribuite potrivit art. 22.

(4) Constituie contravenții, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei următoarele fapte:

a) neurmărirea de către primar a întocmirii regulamentului propriu al serviciului și a caietului de sarcini în termen de 90 de zile de la aprobarea regulamentului-cadru al serviciului și a caietului de sarcini-cadru;

b) refuzul operatorului de a permite utilizatorilor accesul la dispozitivele de măsurare-înregistrare a consumurilor, când acestea sunt montate în instalația aflată în administrarea sa;

c) refuzul utilizatorilor de a permite operatorului accesul la dispozitivele de măsurare-înregistrare, în scopul efectuării controlului, înregistrării consumurilor ori pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparații;

d) orice intervenție neautorizată a utilizatorului asupra elementelor componente ale sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare;

e) împiedicarea de către utilizator, în orice mod, a accesului operatorului la căminele de racord, pentru prelevarea de probe de monitorizare a apelor uzate;

f) împiedicarea de către utilizator, în orice mod, a accesului operatorului la instalațiile de preepurare, în scopul efectuării controlului;

g) refuzul operatorului de a încheia, în condițiile prezentei legi, contracte de furnizare/prestare a serviciului cu utilizatorii individuali din imobilele de tip condominiu.

(5) Constituie contravenție nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 31 alin. (14) și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei. (5^1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei nerespectarea de către autoritățile administrației publice locale a dispozițiilor menționate la art. 14 lit. i).