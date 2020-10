Noi restricții în Craiova: Nu doar activitatea HORECA este vizată. Află ce alte instituții sunt nevoite să tragă obloanele

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Dolj a hotărât acest lucru, luni seara, în cadrul unei ședințe.

„Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, în municipiul Craiova se instituie următoarele măsuri în domeniul sănătăţii publice:

a) conform prevederilor pct. 7 al art. 1 din Anexa nr. 3 la H.G.R. nr. 782/2020, se interzice organizarea şi desfăşurarea activităţii cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte;

b) conform prevederilor pct. 3 al art. 6 din Anexa nr. 3 la H.G.R. nr. 782/2020, activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă doar pentru clienţii cazaţi în unitatea respectivă;

c) conform prevederilor pct. 4 al art. 6 din Anexa nr. 3 la H.G.R. nr. 782/2020, se interzice activitatea cu publicul a operatorilor

economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv săli de

evenimente, baruri etc., în interiorul clădirilor;

d) conform prevederilor pct. 6 al art. 6 din Anexa nr. 3 la H.G.R. nr. 782/2020, se permit prepararea hranei şi comercializarea

produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu

se consumă în spaţiile respective prevăzute la lit. c);

e) conform prevederilor pct. 3 al art. 9 din Anexa nr. 3 la H.G.R. nr. 782/2020, se suspendă activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc.

