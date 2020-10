Noi restricții în Capitală - Au intrat în vigoare de azi

Noile restricții din Capitală au intrat în vigoare. Bucureștenii sunt obligați să poarte masca peste tot, din momentul în care au ieșit din casă. S-au închis școlile, iar elevii vor învăța doar online în următoarele 14 zile. De asemenea, restaurantele, teatrele, cinematografele și sălile de jocuri de noroc au pus, din nou, lacătul pe uși. Creșele și afterschool-urile, însă, vor rămâne deschise chiar și în scenariul roșu.

"Urmare a deciziei CMBSU din data de 19 10 2020 s-au adoptat urmatoarele masuri: purtarea mastii de protectie e obligatorie in toate spatiile deschise, publice si in interior, scolile isi vor desfasura activitatea in scenariul prevazut de ordinul MEC si aici face referire la scenariul rosu, in sistem online. Activitatea din crese si after-schooluri se va desfasura in continuare cu respectarea stricta a masurilor. Toate activitatile desfasurate in spatiile inchise, in restaurante, cafenele, sali cinema, spectacole, jocuri de noroc sunt interzise", a declarat Mariana Stancu, purtătoarea de cuvânt a Prefecturii București.

Așadar creșele și after school-urile din București pot funcționa în continuare, universitățile vor decide singure cum își organizează cursurile, doar grădinițele și școlile se închid de astăzi. Acestea sunt deciziile de ultimă oră luate la nivelul Bucureștiului și clarificate, în exclusivitate, la emisiunea "Legile Puterii" de la Realitatea Plus, de către ministrul Educației. Monica Anisie a criticat extrem dur deciziile haotice și bâlbele Comitetului pentru Situații de Urgență București și ale prefectului Capitalei, care hotărâseră inițial că și creșele și universitățile se închideau de azi.

"Creșele și afterschool-urile vor rămâne deschise. Rămân suspendate cursurile în învățământul preuniversitar. În Universități, senatul universității decide, nu comitetul pentru situații de urgență", a explicat Anisie.

Cu alte cuvinte, fiecare universitate din Capitală va decide cum își organizează cursurile. În documentul inițial adoptat de Comitetul pentru Situații de Urgență al Muncipiului București, universitățile își suspendau cursurile față în față cu studenții începând de astăzi. Decizia a fost însă revocată.

"Ceea ce s-a întâmplat astăzi este incredibil, la nivelul municipiului București. Mă refer aici la situația creată la nivelul Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență. Vreau să spun foarte clar despre ce e vorba. Încă din data de 13 octombrie, am solicitat prefectului o întâlnire la Prefectură, împreună cu Direcția de Sănătate Publică și cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Am vrut să mă asigur că se vor lua toate măsurile în așa fel încât în cadrul unităților de învățământ să nu existe vreo problemă în momentul în care se va ajunge la atingerea acestui prag de 3 la mia de locuitori, cum am și ajuns. Împreună cu ISMB, am realizat un plan de măsuri pentru trecerea în sistem online”, a declarat Monica Anisie, la Realitatea Plus.