Augustin Zegrean: „Guvernul demis prin moțiune poate să stea acolo mult și bine. Este comic ce se întâmplă acum în România”

Sursă: Realitatea.net

Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale, a declarat că actualul guvern demis prin moțiune de cenzură nu este supus termenului de 45 de zile aplicabil unui executiv interimar și poate rămâne în funcție până la depunerea jurământului de către un nou guvern.

„Acest guvern nu este în situaţia unui guvern interimar, ci este un guvern demis prin moţiune de cenzură. În Constituţie spune că în cazul în care guvernul este demis prin moţiune de cenzură, acel guvern administrează treburile curente ale ţării până la depunerea jurământului de către un nou guvern. Deci asta trebuie avut în vedere, că ei pot să stea acolo mult şi bine până când va veni cineva şi va spune: «noi suntem noul guvern»”, a explicat Zegrean la un post TV.

Situația din România, „comică” față de practica internațională

Fostul președinte CCR a ironizat situația politică actuală, comparând-o cu practica din alte state. „Deci au mai fost lucruri comice în istoria recentă a României şi nu cred că se vor termina. Este comic ce se întâmplă acum la noi, pentru că într-o ţară întreagă la cap, n-am spus că România nu este întreagă la cap, să nu se înţeleagă asta, dar într-o ţară întreagă la cap, dacă se depune o moţiune de cenzură, cel care depune moţiunea depune şi noul program de guvernare şi lista noului guvern. Dacă trece moţiunea, guvernul acela pleacă şi ceilalţi îi iau locul", a spus Zegrean.

Zegrean a invocat un precedent din 2009, când Parlamentul a refuzat să audieze un candidat la funcția de prim-ministru, lăsând să expire termenul legal de 10 zile.

„Nu este prima dată când se întâmplă asta, prin 2009 a mai fost o situaţie oarecum asemănătoare, când Parlamentul nu a vrut să se întrunească, să numească sau să respingă un candidat propus pentru funcţia de prim-ministru. Adică a fost propus, dar Parlamentul a refuzat să-l asculte pentru a fi sau nu numit, aşa că au expirat cele 10 zile în care el era obligat să se prezinte la Parlament şi să-şi citească programul”, a declarat Zegrean.

Miniștrii interimari și rolul președintelui

Referitor la cei șase miniștri numiți interimar înainte de căderea guvernului, Zegrean a spus că premierul demisionar poate numi oricând alți miniștri interimari în locul celor plecați. Cât privește desemnarea unui nou premier, fostul președinte CCR a subliniat că nu președintele are obligația de a găsi o majoritate parlamentară, ci partidele sunt cele care trebuie să o dovedească.

„Nici preşedintele nu face ce vrea el, ci face doar ce scrie în Constituţie sau aşa ar trebui să facă”, a conchis Augustin Zegrean.