Străzi incendiate, magazine sparte și bunuri publice distruse. Așa arată tot mai multe străzi ale marilor orașe din Franța, în ochii turiștilor care rămân șocați de violențele fără precedent din Franța.

🇫🇷 - This video confirms police may be slowly loosing control of the situation.



NATIONWIDE PROTEST AGAINST MACRON\"S GOVERNEMENT



Streets on fire in the center of Paris.#France #Paris #BreakingNews pic.twitter.com/WJxtKYo9x7 — NEWS ALL TIME (@NEWS_ALL_TIME) March 20, 2023



Totul după ce ambele moțiuni de cenzură nu au putut fi supuse la vot în lipsă de parlamentari. La prima au lipsit 9 parlamentari, iar la cea de-a doua au fost întrunite 94 de voturi din necesarul de 287. Forțele de ordine au blocat toate străzile din împrejurul Parlamentului.

Contracandidata sa de la ultimele alegeri, Marin Le Pen, lidera extremei drepte cere în continuare demisia Guvernului. De cealaltă parte, prim-ministrul Elisabeth Borne a spus că va merge până la capăt pentru adoptarea reformelor necesare.



Pentru a cincea zi la rând, forțele de ordine s-au luptat cu protestatarii furioși. Gaze lacrimogene, tunuri cu apă și baricade de jandarmi sunt modalitățile prin care seară de seară sunt dispersate mulțimile furioase.



Și angajații din sistemul feroviar francez au organizat greve pe șine pentru a bloca circulația trenurilor.