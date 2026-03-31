Angajații șantierului naval din Mangalia au ieșit din nou în stradă pentru a 8-a zi consecutiv. Oamenii au stat ore întregi în ploaie și vânt și cer aprobarea planului de reorganizare, dar și intervenția rapidă a Guvernului pentru deblocarea salariilor restante.

Sindicaliștii spun că plata banilor nu este suficientă și că este nevoie urgentă de reluarea activității și de găsirea unui investitor pentru a evita falimentul. Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât probleme similare apar și la Galați, unde combinatul siderurgic și șantierul naval se confruntă cu dificultăți majore.

Mii de angajați sunt în șomaj tehnic, iar familiile lor trăiesc de pe o zi pe alta. Autoritățile locale avertizează că întreaga zonă industrială este în declin, iar rata șomajului crește fără decizii rapide și măsuri concrete. Angajații spun că vor continua protestele până când planul de reorganizare va fi aprobat și activitatea va fi reluată.