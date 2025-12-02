Recent, Culiță Sterp a aflat că trebuie să achite și o sumă de bani ca urmare a accidentului comis. Compania de asigurări care a suportat costurile pagubelor l-a acționat în judecată pentru recuperarea sumei plătite. Reclamanta solicită despăgubiri în valoare de 32.000 de lei, la care se adaugă dobânda penalizatoare.

Decizia magistraților și sumele stabilite

Judecătorii au analizat dosarul și au admis cererea depusă de societatea de asigurări. În hotărârea prezentată, instanța precizează: „Admite cererea formulată de reclamanta ….. ASIGURARI SA, în contradictoriu cu pârâtul STERP NICOLAE. Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 31.736 lei cu titlu de despăgubire, plus dobânda legală penalizatoare, calculată până la data redactării prezentei cereri la cuantumul de 28,61 lei, de la data punerii în întârziere și până la plata integrală a debitului”. În plus, artistul trebuie să achite și cheltuielile de judecată în valoare de 1.558 de lei.

Posibilitatea de contestare a hotărârii

Hotărârea pronunțată nu este definitivă. Culiță Sterp are la dispoziție 30 de zile pentru a formula o contestație și a solicita reanalizarea situației în instanță.

Pedepsele aplicate anterior în dosarul penal

Culiță Sterp a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare cu suspendare pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și pentru părăsirea locului accidentului. De asemenea, artistului i s-a interzis să conducă timp de trei ani și a efectuat muncă în folosul comunității.

