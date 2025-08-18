La Lunca Ilvei, Primăria și Consiliul Local au aprobat un buget de 400.000 de lei (aproximativ 80.000 de euro) pentru ediția a X-a a „Festivalului Cântecului, Portului și Jocului Ilvean”, potrivit Infobistrița.ro, citat de Mediafax, care la rândul său citează Bistrițaexpres.ro.

Surpriza a fost că, în locul artiștilor tradiționali, așa cum sugera chiar titulatura evenimentului, pe scenă au urcat maneliști celebri – Dani Mocanu, Culiță Sterp și Tzancă Uraganul.

Controversele s-au amplificat după ce primarul Flaviu Lupșan i-a oferit personal lui Dani Mocanu o diplomă de excelență, deși interpretul nu are vreo legătură culturală cu Valea Ilvelor și fusese implicat într-un dosar penal pentru proxenetism. Mocanu a evitat condamnarea la 6 ani și jumătate de închisoare după ce faptele au fost prescrise, conform unei decizii a Curții de Apel Ploiești din 12 august 2025.

Dani Mocanu a fost condamnat la 6 ani și 5 luni de închisoare. A racolat tinere prin metoda loverboy și le-a obligat să se prostitueze

Pe rețelele sociale, în special TikTok, au apărut numeroase filmări din timpul momentului în care artistul a fost premiat.

Primarul de "8 stele" spune că a fost dorința oamenilor să vină și intepreți de manele

Primăria a gestionat fondurile prin SEAP, cea mai mare parte a bugetului fiind direcționată către prestațiile artistice și logistica evenimentului.

În replică, publicția locală Infobistrita transmite că primarul Flaviu Lupșan n-a făcut decât să respecte dorința cetățenilor care l-au votat, care i-au cerut să aducă nu doar artiști cunoscuți din muzica populară și ușoară, ci și interpreți de muzică de petrecere. Lupșan este unul dintre cei mai longevivi primari din România, cu opt mandate consecutive în fruntea comunei cu peste 3.000 de locuitori, situată pe Valea Ilvelor – una dintre cele mai dezvoltate zone din județul Bistrița-Năsăud.

Dani Mocanu, manele pentru Niculae Ciucă și Nicușor Dan, dar și abonat la spectacole pe banii primăriilor

Controversatul manelist a fost vizat, în ultima perioadă, de o serie de discuții legate de presupuse conexiuni cu lumea politică. Pe lângă piese dedicate fostului candidat prezidențial Nicolae Ciucă și actualului președinte Nicușor Dan, artistul a devenit și abonat la evenimente organizate din fonduri publice, alocate de autoritățile locale.

În luna iunie, Dani Mocanu a fost anunțat ca invitat și la festivitățile organizate de ziua orașului Cernavodă, eveniment pentru care primăria a pus la bătaie circa 400.000 de euro.