FEMEIE: Uite plicul. Da, pe 22.

TRĂILĂ: 22...

FEMEIE: Până pe 21, nu a venit în aceeași zi. A venit unul.

TRĂILĂ: (NEINTELIGIBIL)

FEMEIE: Mi se pare că al meu a venit pe 21, la Stanilev s-a l-a lăsat pe 22.

TRĂILĂ: Deci la parchet..(NEINTELIGIBIL)

FEMEIE: Nu..(NEINTELIGIB

FEMEIE: De la Giurgiu. Am fost și pe la Giurea.

TRĂILĂ: Pe portal nu am găsit. Mai verific mâine dacă s-a întâmplat ceva. O să caut pe dosarul nostru.

TRĂILĂ: Cam ăsta este dosarul nostru. Și..

FEMEIE: De asta la curte tot așa le dăm, aleator așa.

FEMEIE: Am văzut vreo..

FEMEIE: Care au fost, absolut o prostie. Nu am înțeles.

TRĂILĂ: Pentru că...





FEMEIE: Ok, îl pun și pe ăsta. E tot unul. Îl respinge ca primar. (NEINTELIGIBIL)



TRĂILA: Utilizarea pe care vrem să o obținem, am făcut calcul 3 ani și 4 luni la fiecare, s-a calculat suspendarea executării. Ceea ce înseamnă că ne atingem obiectivul pe care l-am spus. Curtea de Apel în principiu dacă ar fi intrat cu o pedeapsă nasoală era greu să o reducem de la 6 ani la 2 ani jumătate. (NEINTELIGIBIL)

FEMEIE: Și pe ce că nu făceam chestia asta de (NEINTELIGIBIL) eram mult mai sus.

TRĂILĂ: Limitele de pedeapsă sunt unele corecte (NEINTELIGIBIL)

FEMEIE: Am lăsat-o baltă că atât de mult o scormonim. (NEINTELIGIBIL)

FEMEIE: Nu m-a mai filmat nimeni cu camera.

FEMEIE: Cine face campanie? Eu nu vreau să plec de acasă. (NEINTELIGIBIL)

TRĂILĂ: Trebuie să aveți grijă.

FEMEIE: Stați liniștit că nu mai (NEINTELIGIBIL)

FEMEIE: Fug toți. Au luat-o la fugă toți. (NEINTELIGIBIL) Este atât de mediatizat negativul că nicio șansă chiar dacă aș putea fugi.

TRĂILĂ: Ideea de bază e următoarea, dânsul ca și mine suntem oarecum mai relaxați, am înțeles ideea, că eu sunt conectat la mediul de afaceri decât sunt ei, dar șeful dumnealui a fost cel mai supărat pe dumneavoastră, dacă mă întrebați pe mine. Mie mi-a transmis că sunt un fraier și că nu trebuie să fac așa afaceri, i-am explicat că dezbatem și cu oamenii, așa. Dar dânsul a fost cel supărat, că nu ține de alte lucruri, dânsul mi-a zis că nu am promis niciodată că vom face noi ceva în legătură cu plecatul din țară. Am zis că ne ocupăm de dosar, așa mi-a zis.



FEMEIE: Nu, nu. Dânsul nu că o ia personal, dar prietenul celălalt a zis că undeva în octombrie, noiembrie rezolvăm problema pentru că eu de atunci am fost cu Dan, Toca și am vorbit. Pot să o fac doar în condițiile astea, am zis de la început, nu e normal să promiți cuiva ceva dacă nu poți să realizezi. Problema a fost că neputând să plec, nu a știut ce se întâmplă cu mine. (NEINTELIGIBIL) nu e adevărat, știe toate discuțiile, eu înainte de asta nu am vorbit cu el, nu știu mai departe ce a transmis, nu știu cum se procedează.

FEMEIE: Acum vreau sa știu ce fac, dacă s-a întâmplat ceva, eu nu vreau să merg mai departe, nu vreau să înțeleagă nimeni, mai bine să se întâmple ceva decât să rămân cu o groază..nu-i bine pentru mine. (NEINTELIGIBIL)

TRĂILĂ: Sper să fie clarificat cât mai repede posibil. Mie mi-a fost frică și i-am transmis șefului că mi-a fost frică o perioadă și de asta l-am bătut la cap , că dacă plecați în perioada aia nu mai veneați înapoi și prietenii lui au promis că suntem oameni sănătoși la cap.



FEMEIE: Eu v-am zis că nu sunt motive, nu știu cum au ajuns ei acolo.

FEMEIE: Pe mine nu m-a lăsat 3 zile da păi 30 de zile. Nu există, pe mine una nu mă apără nimeni, ca să știi.

TRĂILĂ: I-am zis așa, dacă chiar face chestia asta și el pleacă și nu mai vine înapoi există soluții (NEINTELIGIBIL)

FEMEIE: Eu nu sunt conștientă că lucrurile s-ar fi agravat. Niciodată nu m-ar fi apărat nimeni în cazul ăsta, mai ales acești așa ziși parteneri ai mei cu care mi-am încheiat socotelile. Relațiile pe care le-am făcut vizavi de fabrică..aveam 4 firme care s-au închis.

FEMEIE: Este gravă situația, nu mă mai plâng, nu mai vreau, perioada asta care nu e lungă, e nasol. Am hotărât să vină să facă firma, să plătească prejudiciu, măcar asta e o veste bună.