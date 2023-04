- Am înțeles că este președintele Consiliului Județean pe acolo.

- Imediat... Da, nu are acces pe mașină.

- Am înțeles, măi, dar lăsați-l să treacă, ce... BEEP

- E președintele Consiliului Județean.

- Da?

- Păi?

- Bine!

Discuția dintre polițistul local și superiorul său ar fi avut loc la doar câteva minute după ce președintele Consiliului Județean Constanța l-a jignit și agresat pe agent.

- Vezi că a pus mâna pe mine, a pus mâna pe mine...

- L-ai filmat?

- Da! L-am filmat.

- V-ați certat sau ce s-a întâmplat?

- Nu, el a început. Păi dacă e și în stare de ebrietate...

- Poți să-mi scoți și mie filmarea?

În filmarea surprinsă în urmă cu doi ani, liberalul Mihai Lupu nu doar că l-a umilit pe agent, ci l-a şi ameninţat că îşi va pierde locul de muncă și l-a îmbrâncit.

După ce imaginile au apărut în spațiul public, Mihai Lupu a declarat că totul a fost o înscenare și că nu era beat. Între timp, polițiștii au deschis dosar penal.