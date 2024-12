Victor Ponta încearcă să inducă în spațiul public ideea că este susținut de Donald Trump la alegerile prezidențiale. El a mers în Statele Unite ale Americii, unde a jucat golf la reședința președintelui american, dar spune că nu a plătit nimic.

În ultimele zile, internetul a fost inundat de o fotografie care pretindea să surprindă o întâlnire între Victor Ponta, fostul premier al României, și Donald Trump, președintele SUA. La prima vedere, imaginea părea una obișnuită, ce ilustra o strângere de mână cordială între cei doi.

Totuși, un detaliu hilar a fost rapid observat de utilizatorii cu o acuitate vizuală deosebită: Donald Trump apare cu șase degete, un indiciu clar că această fotografie a fost generată sau manipulată cu ajutorul inteligenței artificiale.

Mai mult, în fotografie președintele american are ochiul închis, iar una dintre lentilele ochelarilor lui Victor Ponta este distorsionată.

O altă fotografie distribuită în spațiul public cu Donald Trump de oamenii apropiați de Ponta și Florian Coldea este asemănătoare cu miile de poze de pe rețelele de socializare cu președintele american și cei care merg la reședința acestuia din Florida.

Mai mult, la o analiză atentă, se vede că profilele lui Ponta și Trump sunt parcă decupate și puse în cadru.

Anca Alexandrescu: Este rușinos!

”Am demontat un alt fake e care Victor Ponta și slugile statului paralel din sufrageria domnului Oprea sunt disperati sa le lanseze pe piata din Romania in incercare de a-l face pe Victor Ponta candidat in locul lui Calin Georgescu.

Cine doreste sa isi faca o poza cu Donald Trump la Mar a Lago il asteapta cand merge la toaleta. In fiecare zi acolo este o coada la care se asteapta pentru aceste fotografii. Este rusinos pentru un om care a fost primul ministru al Romaniei, care s-a dorit a fi presedintele Romaniei, sa recurga la asemenea mizerie si sa traga dupa el si pe alte personaje la care aveam pretentii ca nu coboara la un asemena fake de proportii astazi in Romania. Este jenant, rusinos.

Diseara, de la ora 21:00 o sa explic pe larg mizeria pe care Victor Ponta o încearcă impotriva lui Marcel Ciolacu si a celor de la PSD, in ideea ca el este inlocuitorul lui Calin Georgescu daca nu va fi lasat sa candideze.

Am spus de ani de zile ca Victor Ponta nu are ce sa mai caute, nici el, nici personajele care il proslavesc, cei care au stat in sufrageria lui Gabriel Oprea alaturi de Kovesi si de Coldea, cei care faceau banuti negri pe banii taticului Coldea. Taticul Coldea nu mai este”, a spus Anca Alexandrescu la Realitatea Plus.