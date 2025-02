"Veti vedea ca dupa informarile noastre saptamana viitoare vor fi aceste anchete atat in tara cat si in strainatate.

Sunt chemata sa duc anumite documente care ne au fost cerute atat la haga catsi la strasbourg asadar avem o saptamana foarte grea o saptamana in care toate institutiile relevante vor primi dovezi suplimentare daca dupa toate aceste demersuri guvernul nu va intelege sa reia turul doi asa cum avem aceste recomandari explicite in raportul comisiei de la venetia probabil ca vor ajunge sa fie supusi unei jurisdictii penale fata de care nu am niciun dubiu se va vedea toata activitatea care s a desfasurat pe langa lege fara sa i spun frauduloasa sau ilegala vom vedea concluziile anchetatorilor", a declarat Maria Vasii.