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Politica· 2 min citire
Noi discuții la Cotroceni: președintele a convocat partidele pentru deblocarea Codului urbanismului
Publicat16 iul. 2026, 07:07
Actualizat16 iul. 2026, 07:12
SursăRealitatea PLUS
Urmează noi discuții cruciale la Palatul Cotroceni! Președintele i-a convocat pe reprezentanții partidelor din fosta coaliție ca să discute despre codul urbanismului, una dintre cele mai importante jaloane restante din PNRR. Totul în condițiile în care sesiunea extraordinară s-ar putea amâna până pe 27 iulie din cauza blocajului politic, iar două jaloane riscă să nu mai fie adoptate. Mâine liderii partidelor ar putea fi convocați din nou pentru negocieri politice pentru formarea unui nou Guvern.
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