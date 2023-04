Copila a fost găsită fără suflare, într-un sac de gunoi, în localitatea Rambervillers, din nord-estul Franței. Camerele de supraveghere din zonă au surprins și ultimele clipe din viața fetiței. Aceasta ieșise cu mama și cu sora mai mică în parc, iar la întoarcere, femeia le-a lăsat pe amândouă în fața locuinței. Când s-a întors, micuța dispăruse.



"Când m-am întors la geam, n-am mai văzut fata. Am alergat în toate direcțiile, cred că m-au surprins camerele de supraveghere. Și am strigat după ea, dar nu mi-a răspuns copila", povestește mama fetei.



Suspectul crimei odioase este un tânăr de 16 ani cunoscut cu probleme psihice, care a fost externat recent dintr-un spital de Psihiatrie. Oamenii din zonă le-au povestit polițiștilor că tânărul se plimba de câteva zile pe străzile orașului și acosta fetițe sub pretextul că are o pisică pe care vrea să le-o arate. Potrivit presei franceze, apartamentul în care a fost găsit trupul copilei de cinci ani aparține mamei suspectului și e situat la mai puțin de 200 de metri de casa părinților fetei.



Moartea fetei a șocat întreaga comunitate, iar primele rezultate ale autopsiei arată că nu există nicio urmă de abuz sexual pe trupul ei. Nu se știe însă cu exactitate cauza morții. Între timp, suspectul crimei a fost reținut.