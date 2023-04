Copila a fost găsită fără suflare, într-un sac de gunoi, în localitatea Rambervillers, din nord-estul Franței.



Mama ei povestește că a dus-o într-o piață de lângă casă pentru a se juca. Dar pentru că nu au găsit pe nimeni la locul de joacă, s-au întors acasă. Femeia spune că a lăsat-o pe fetiță pe treptele locuinței, ca să aibă grijă de sora ei mai mică. Dar când s-a întors, micuța dispăruse.



"Când m-am întors la geam, n-am mai văzut fata. Am alergat în toate direcțiile, cred că m-au surprins camerele de supraveghere. Și am strigat după ea, dar nu mi-a răspuns copila".



Polițiștii ajunși la fața locului au audiat mai mulți martori, iar suspectul comiterii odioasei fapte este un tânăr de 16 ani cunoscut cu probleme psihice și care a condus polițiștii pe o pistă falsă. Mai mult, oamenii spun că tânărul se plimba de câteva zile pe străzile orașului și acosta fetițe sub pretextul că are o pisică pe care vrea să le-o arate.



Potrivit presei franceze, apartamentul în care a fost găsit trupul copilei de cinci ani aparține mamei suspectului și e situat la 300 de metri de casa părinților fetei.



Tânărul a fost reținut, iar trupul micuței va fi supus unei necropsii. Procurorii francezi fac în continuare cercetări.