„Spuneam că miza cea mare la Aeroportul Otopeni o reprezinta contractele pentru spatiile comerciale care expira la sfarsitul anului. Șmecherii care baga in buzunar sute de milioane de euro vor sa isi puna oamenii lor la conducerea aeroportului. (...) Cele doua firme alese de Ministerul Transporturilor sa selecteze candidatii pentru Tarom, Compania de Aeroporturi, Portul Constanta si toate celelalte vaci de muls.

Ce coincidenta este ca una dintre ele este chiar firma care l-a selectat pe secretarul de stat Bogdan Mîndrescu in CA la Registrul Auto Roman, desi nu avea nicio pregatire in domeniu. La baza el are pregatire in agroturism. (...)

Pluri Consultants România nu are decat un numar de telefon la care nu raspunde nimeni. (...)

Și pe timpul lui Liviu Dragnea a creat aceleasi probleme. Șeful comisiei de la acea vreme i-a facut un raport lui Dragnea vizavi de acest personaj, care venea din partea PSD Buzău. Dl Ciolacu spune ca nu este al lui. Dl Grindeanu zice ca este și al dlui Hellvig. Să vorbească în trei. Dl Grindeanu stiu ca vorbeste des cu dl Hellvig.

Dl Grindeanu nu-l va da afară, pe Bogdan Mîndrescu.

De ce dl Dorobantu si-a delegat atributiile dupa ce a fost, pe perioada cat lipseste, de la 1 august. Care e sensul sa delege atributiile pentru 10 zile. (...) Și la Ministerul Transporturilor de ce nu cerceteaza DNA? Și la alte ministere?”, a comentat Anca Alexandrescu.

Analistul politic Dorin Iacob a adăugat, legat de delegarea atribuțiilor lui George Dorobanțu, caruia nu i-a mai fost preungit mandatul la conducerea CNAB: „Nu e niciun tâlc, a plecat”.

În același timp, jurnalistul Cătălin Antohe susține că s-ar dori „betonarea unor funcții”, pentru că Bogdan Mîndrescu nu este dat afară de ministrul Sorin Grindeanu, adăugând că firma Fox, „din 2015 pana azi a avut doar un angajat”.