Nu au existat informații imediate cu privire la cauza exploziilor sau la victime. „Echipaje de ambulanță și salvatori trimiși la fața locului. Informații mai detaliate – mai târziu”, a spus Klitschko, citat de The Guardian.

„Locuitorii sunt salvați și evacuați din două clădiri”.

We just arrived in #Kyiv by train & as soon as we got out of the railway station, city was hit by 4 missile strikes. #war #Russia #invasion #Ukraine @AlessioMamo pic.twitter.com/Rsm7067tnK