„Vom reduce în perioada următoare valoarea accizei din prețul combustibilului, în așa fel încât să ajutăm în felul acesta cumpărătorii pentru a cumpăra un combustibil mai ieftin.

În prima etapă ne concentrăm pe motorină, pentru că aici au fost creșterile cele mai mari și peste 70% din consumul de combustibil din România îl reprezintă motorina.

Acționând în etapă pe această zonă, e un impact la două treimi dintre cei care folosesc mașinile în România.

Pe de o parte, aici au fost creșterile cele mai mari, așa cum se vede din piață. Pe de altă parte, dacă vrem să avem un efect, trebuie să intervenim acolo unde efectul este maxim și are un impact asupra unui număr important de cetățeni.”, a declarat Ilie Bolojan.

Nicușor Dan: „Sper ca până joi să se găsească formula potrivită pe care coaliția să și-o asume”

Între timp, Nicușor Dan iese cu o nouă reacție în scandalul prețurilor la carburanți și spune că speră să vine Coaliția cu o soluție săptămâna asta.

„Că scazi acciza sau că scazi TVA-ul, când important este care este impactul pe preț. Deci asta, indiferent că scade acciza, scade TVA-ul, nu e decât o diferență foarte tehnică, nu are rost să discutăm despre ea chiar acum. Nu vreau eu să dau speranțe, să vorbesc în numele Guvernului, dar așa cum cred că se profilează lucrurile, o să fie o scădere. Eu sper ca până joi să se găsească formula potrivită pe care coaliția să și-o asume. Întrebarea legată de persoana mea — în fine, din condiții de securitate, nu mai conduc mașina, deci nu mai alimentez.”, a declarat Nicușor Dan.