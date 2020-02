Nicușor Dan respinge oferta lui Rareș Bogdan pentru Primăria Capitalei: Nu se va înscrie în PNL

Nicușor Dan, candidat independent la Primăria Capitalei, a declarat joi la RFI că în acest moment nu ia în calcul intrarea în PNL:

„În această campanie am sprijinul USR-ului. Multă lume s-a raliat demersului meu, sunt mulți oameni din USR care au militat pentru ca USR-ul să nu-și pună propriul candidat și să mă susțină pe mine. Intrarea în PNL cumva nu ar fi OK față de munca acestor oameni. Putem să spunem că în acest moment nu iau în calcul această opțiune”.

El a dezvăluit doar că a fost contactat de PNL, nu însă și ce au vorbit:

„Sunt în discuții și cu cei de la USR, care m-au și desemnat și cu cei de la PLUS și cu cei de la PNL”.

Nicușor Dan a precizat că potrivit legii, dacă va candida la Primăria Capitalei ca independent susținut de o alianță politică, însemnele alianței nu vor apărea pe buletinul de vot:

„Chiar dacă legea nu e precisă, interpretarea este că formal, un independent va fi pe buletinul de vot el singur, fără însemnele alianței sau partidului care îl susține, dar aici vorbim doar de buletinul de vot. Asta nu înseamnă că în timpul campaniei electorale, pe afișul candidatului respectiv să nu scrie susținut de partidele X, Y, Z și asta nu înseamnă că în perioada precampaniei electorale, partidele respective să nu poată face campanie spunând îl susținem pe respectivul și în felul acesta să se facă asocierea între respectivul independent și partidele care îl susțin”.

Răspunsul lu iNicușor Dan vine după ce prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a anunțat la Realitatea Plus că nu exclude intrarea în cursa electorală. Eurodeputatul mai spunea că PNL l-ar putea susține pe Nicușor Dan numai dacă s-ar înscrie în Partidul Național Liberal, dar nici așa nu e sigur.

Rareș Bogdan, europarlamentar PNL, a vorbit, marți, în emisiunea "Legile Puterii" de la Realitatea Plus, despre candidatul pe care îl va sprijini PNL pentru București la alegerile locale din acest an. El a spus că Nicușor Dan trebuie să devină membru PNL dacă vrea să câștige Primăria Generală.

„Din păcate, alegem primarii într-un singur tur. PNL nu are cum să nu aibă candidat propriu la Primăria Capitalei. Ca să candideze Nicusor Dan la Primărie din partea PNL, va trebui în primul rând să intre în partid. Dar asta nu înseamna că il face automat candidatul PNL la primărie. PNL are azi in Capitala intre 30-34%. Astazi, primul partid din Bucuresti nu mai este USR, ci PNL. Vom sta de vorbă cu toți: PMP, USR, PLUS, cu ALDE, cu toți cei care își asumă valorile Dreptei. Gabriela Firea trebuie indepărtată cu orice preț de la Primăria Capitalei, Dreapta trebuie să dea primarul Capitalei”, a declarat Bogdan la Realitatea PLUS.

Rareș Bogdan a spus că va candida la Primăria Bucureștiului dacă îi va cere partidul, însă nu exclude ca PNL să propună alți candidați dintre membrii săi.

Oficial, cei care și-au anunțat candidatura pentru Primăria Capitalei sunt Gabriela Firea, care vrea un al doilea mandat, Nicușor Dan, independent, dar sprijinit de USR, și Vlad Voiculescu, din partea PLUS.