”Pe partea de energie în momentul de față lucrurile sunt acoperite. Transelectrica suplinește din importuri și din ceea ce producem”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat dacă consideră că ar trebui să existe o demisie din Guvern, după ce PSD i-a cerut deja ministrului Mediului, Diana Buzoianu să își depună mandatul, președintele a răspuns: ”În primul rând, să nu uităm că suntem în ultima săptămână de campanie electorală, deci să citim aceste declarații în această cheie.

În al doilea rând, evident, că în astfel de situații trebuie să stabilim vinovații. În opinia mea, dar bineînțeles, sunt autorități de control care vor face asta, în opinia mea, vinovăția este la Apele Române. (...) ”

Înțeleg că este un control la care vom avea o primă evaluare, vineri, în care va fi stabilită situația, de fapt, și în urma acestei evaluări o să tragem concluzii. (...)

Noi avem niște proiectanți, proiectanții fac niște proiecte, după care se duc la autoritățile statului și ei scriu acolo că nu există niciun pericol și se întâmplă că ce zic ei că nu e un pericol, se întâmplă că plouă sau sunt niște fenomene și aceste pericole nu au fost prevenite. Asta este situația generală.

Trebuie ca în orice astfel de documentație să fie prevăzute toate scenariile, mai ales când vorbim de apă pentru oameni. (....) Va fi un lung proces până când o să ajungem să avem în instituțiile statului angajări, și mai ales pe posturi de conducere, pe criterii de meritocrație”, a mai spus președintele României.