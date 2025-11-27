„Cât cunoaștem noi din fenomenul alegerilor din 2024? Cunoaștem modul de operare. Nu reușim să cunoaștem în momentul de față o parte din actorii care au fost implicați în zona electronică, să-i spunem, cibernetică. Adică nu știm cine a fost. Știm cum s-a întâmplat.

Avem inclusiv cantitativ niște indicații, dar nu știm. Pe multe din aceste filiere nu reușim să identificăm cu precizie ce a fost în spate, dar asta... Nu e ceva ce tot dau și dau acest exemplu, ați văzut cred că acum vreo patru luni.

A fost un raport al serviciilor secrete britanice care au dovedit în sfârșit că serviciile secrete rusești au fost în spatele unor operații din 2016-2018. E o muncă informativă care... Ăsta este specificul ei, durează timp.”, a declarat Nicușor Dan.