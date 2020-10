Nicușor Dan: O să urmeze o iarnă foarte grea pentru bucureșteni

"Legat de incalzirea termica, o sa urmeze o iarna foarte grea, in care sistemul este mult mai prost deecat sistemul pe care l-am avut acum trei ani sau acum patru ani in sensul ca numarul de avarii sunt mult mai mari si fiecare dintre bucuresteni le-a vazut pe propria piele inca din aceasta vara. Suntem nevoiti pentru ca nu avem timp - de la preluarea mandatului pana la inceputul iernii o sa avem doar o luna - tot ce putem sa facem este un management de avarie astfel incat sa avem stocuri de materiale si echipe cu care sa putem interveni. Nu sunt suficienti oamenii care sunt la Teroenergetica. Trebuie sa facem niste contracte in regim de urgenta cu niste companii private care sa fie capabile si ele sa intervina repede. Asta e tot ce putem sa facem in aceasta iarna pentru ca avariile sa fie rezolvate cat mai repede. (...) Trebuie sa avem un contact si o comunicare cat mai eficienta cu cetatenii", a afirmat Nicusor Dan, duminica seara, la un post de televiziune.