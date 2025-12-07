"Bună dimineața! Vreau să îi invit pe bucureșteni să iasă la vot, indiferent de opțiunile pe care le au. E un proces democratic. E important ca primarul care va fi ale să aibă în spate un număr cât mai mare de voturi pentru a avea legitimitate în deciziile pe care le ia.

Eu, personal, ca de fiecare dată, am votat pentru o României în Occident, pentru aceste valori care, cred eu, că ne definesc.

Pentru că e un oraș pe care îl cunosc de foarte mult timp și pentru care am militat mult timp, cunoscând tentațiile care sunt la PMB, am votat pentru cineva de care să fiu sigur că nu se apropie de zona de corupție, în special de zona de mafie imobiliară, care este extrem de tentantă la Primăria Capitalei", a declarat Nicușor Dan, după exercitarea votului.

Întrebat câtă încredere pot avea românii în aceste alegeri, având în vedere anularea alegerilor, președintele a răspuns: "Trebuie să aibă încredere în votul lor pentru că suntem o democrație și în democrație momentul votului este cel în care cetățenii se exprimă".

Urnele de vot s-au deschis în Capitală la ora 7.00. Pe listele permanente și complementare sunt înscriși 1.803.728 de alegători.

În Bucureşti, pentru locul rămas vacant după ce Nicuşor Dan a fost ales preşedinte, s-au înscris şi au rămas pe buletinul de vot 17 candidaţi, din care doi - Vlad Gheorghe şi Orlando Teodorovici - şi-au anunţat apoi retragerea, unul în favoarea candidatuui liberal Ciprian Ciucu, iar celălalt în favoarea social-denocratului Daniel Băluţă.

Înscrişi pentru scrutinul de duminică sunt 11 candidaţi susţinuţi de partide politice şi şase independenţi.