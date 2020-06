Reacțiile lui Nicușor Dan și ale lui Aurelian Bădulescu după conflictul de astăzi

Candidatul la Primăria Capitalei a explicat că a vorbit despre programul pe care și-l propune pentru București cu alte ocazii și că întâlnirea cu presa de astăzi viza prezentarea bilanțului primarului general al Capitalei, Gabriela Firea.

Nicușor Dan: „”La patru ani de la preluarea mandatului Gabrielei Firea, am realizat un bilanț. Programul meu l-am tot prezentat și tot o să îl auziți. Eu i-am făcut azi bilanțul de activitate. Eu cred că bucureștenii aveau dreptul să asculte acest bilanț. Eu am încredere în bucureșteni, că vor vota după conștiința lor la următoarele alegeri. Aveam dreptul să fac o conferință de presă ca să prezint bilanțul, dar am fost împiedicat. Voi prezenta și activitatea mea de consilier general, voi vorbi și despre plecarea mea din USR. Suntem într-un oraș în care oamenii din orașul ăsta produc peste media PIB-ului din capitalele europene. Administrația este la un nivel dezastruos. Bucureștenii au nevoie de o dezbatere pe argumente.”

Viceprimarul Capitalei a ținut să precizeze că se află în concediu și că a venit la conferința lui Nicușor Dan, în calitate de cetățean.

Aurelian Bădulescu: „Ceea ce am făcut astăzi e o decizie personală. Urmează să aflați marți ce a făcut Nicușor Dan cu acoliții din PNL. Această reacție a mea trebuie să-l determine să înțeleagă că nu trebuie facută campania pe stradă. Nicușor Dan nu trebuie să se creadă liderul oamenilor de pe stradă. Eu astăzi am fost în concediu și sunt până miercuri. Niciunul din cei care au cărat dulapul nu este angajat al Primăriei. Sunt simpatizanți ai PSD, care au vrut să-mi dea o mână de ajutor. Ei nu au legătură cu administrația publică. Eram în concediu și m-am dus în Prelungirea Ghencea ca cetățean.”