Totodată, șeful statului anunță, din nou, că va cere desecretizarea informațiilor privind anularea alegerilor. Dacă atunci când a câștigat bătălia pentru Cotroceni a spus că acest lucru se va întâmpla în două săptămâni, de data aceasta nu a mai precizat o perioadă de timp.

„Informația pe care o am este că domnul Potra a fost în misiunile sale anterioare, a încercat același lucru în țări africane. Vă mărturisesc că la momentul acela, când am auzit informațiile, cumva am fost sceptic. Ce ar putea să facă zece oameni cu câteva cuțite și trei grenade sau cât le-au găsit lor.

Nu erau 5-6, erau vreo 70 și erau oameni care cumva se instruiseră să facă o chestiune din asta într-o adunare publică și să forțeze, de exemplu, intrarea într-o instituție publică. Acum, în sfârșit, avem o dovadă și vor fi multe altele.

O să vă dau un exemplu, pentru că noi suntem în România și, pe bună dreptate, nu prea avem încredere în instituțiile statului român. Călin Georgescu nu a fost așa un călăreț singuratic care a avut așa o viziune și care această viziune a convins 2-3 milioane de oameni. Și a avut în spate o rețea din care au făcut parte niște români cu bani.

El este cineva care are această vocație de salvator de multe vreme. Și, la un moment dat, în spatele lui s-au aliniat niște oameni. Am intuiția, mai am niște elemente care încă nu au fost făcute publice, dar am o intuiție a imaginii de ansamblu. În câteva luni o să avem probe suplimentare”, a declarat președintele Nicușor Dan.