”A fost una din promisiunile pe care le-am făcut în campanie, că o să lămurim ce s-a întâmplat în alegerile din noiembrie-decembrie anul trecut. Am strâns multe materiale pe mai multe paliere, inclusiv biografia domnului Georgescu, inclusiv ceea ce Anul trecut la alegeri erau cumva niște suspiciuni și între timp am documentat mult mai bine interferența rusă, deci la momentul potrivit o să ieșim cu o sinteză din toate materialele astea.

În momentul de față, față de discuțiile pe care le-au avut ei atunci, lucrurile sunt mult mai clare. Adică avem rapoarte ale multor țări europene cu servicii de informații foarte solide care spun că există un fenomen de manipulare, dezinformare sistematică al Rusiei în Europa.

Și concluzia CSAT-ului și decizia Curții Constituționale de atunci au fost perfect justificate”, a declarat Nicușor Dan, la televiziunea fugarului Sebastian Ghiță.