Nicușor Dan intervine din nou în dosarele lui Călin Georgescu: ”Am multe materiale, inclusiv biografia lui”

Nicușor Dan amână în continuare să spună ce știe despre investigațiile în cazul lui Călin Georgescu! Președintele recunoaște că s-a apucat deja să compileze o adevărată biografie pentru liderul suveraniștilor și că acum este convins că hotărârea anulării alegerilor a fost perfect justificată. Pe de altă parte, Nicușor Dan îi ignoră pe români și refuză să creadă că valul suveranist crește. 

”A fost una din promisiunile pe care le-am făcut în campanie, că o să lămurim ce s-a întâmplat în alegerile din noiembrie-decembrie anul trecut. Am strâns multe materiale pe mai multe paliere, inclusiv biografia domnului Georgescu, inclusiv ceea ce Anul trecut la alegeri erau cumva niște suspiciuni și între timp am documentat mult mai bine interferența rusă, deci la momentul potrivit o să ieșim cu o sinteză din toate materialele astea.

În momentul de față, față de discuțiile pe care le-au avut ei atunci, lucrurile sunt mult mai clare. Adică avem rapoarte ale multor țări europene cu servicii de informații foarte solide care spun că există un fenomen de manipulare, dezinformare sistematică al Rusiei în Europa.

Și concluzia CSAT-ului și decizia Curții Constituționale de atunci au fost perfect justificate”, a declarat Nicușor Dan, la televiziunea fugarului Sebastian Ghiță. 