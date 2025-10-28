Președintele a subliniat că există voință politică puternică în toate partidele din coaliție pentru această măsură și că nu vede diferențe fundamentale între acestea în acest sens.

Despre posibilitatea unui referendum pe această temă, Nicușor Dan a spus că nu este o soluție, argumentând că tensiunea măsurii nu vine din procentul pensiilor, ci din necesitatea ca această lege să treacă pentru corectitudine și sustenabilitate. Șeful statului a mai menționat că implicarea președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, în acest proiect este naturală și benefică.

„Eu nu cred că este ceva rău în asta. Eu cred că, pe orice fel de proiect de lege, orice partid politic care are reprezentare în Parlament poate să se vadă corect cu oricare dintre actorii relevanți pentru domeniul”, a afirmat Nicușor Dan.

Legea prevede scăderea pensiilor magistraților, o măsură considerată necesară în contextul actual. Nicușor Dan a punctat că discuțiile privind procentul exact (70% sau 75% din salariu) pot continua, însă adoptarea legii este esențială pentru corectarea sistemului.

„Nu pot să anticipez ce va vota Curtea Constituțională. Ce pot eu să spun este că există voință politică la toate partidele din coaliție, aici nu văd diferențe fundamentale, și că această lege va trece. Eu sunt convins că va trece.

Eu nu cred că tensiunea suplimentară generată de această lege a fost generată de (pensie) 70% sau 75% (din salariu). Eu cred că este ceva ce se poate discuta. Dar, e absolut necesar ca această lege să treacă și de-aia nici referendumul nu are ce să spună, pentru că e ceva ce toată lumea știe, agreează, trebuie să scadă pensiile”, a afirmat președintele.