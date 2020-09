Nicușor Dan, în emisiunea "Legile puterii": "Administrația Firea s-a bazat pe o combinație de incompetență și de corupție"

El a invitat-o pe Firea să meargă împreună prin București, să se întâlnească cu oamenii și să-și prezintă fiecare proiectul pentru Capitală. “Bucurestenii sunt constienti de problemele lor. Cand stai in trafic cu orele, esti constient de aceasta problema. Cand nu ai apa calda, esti constient de asta”, a afirmat Nicusor Dan.

Potrivit acestuia, administratia Firea a dat dovada ca este o adminsitratie ce s-a bazat pe o “combinatie de incompetenta si de coruptie”. “Incompetenta pentru ca au fost promovati foarte multi oameni care vin din zona Voluntari si coruptie pentru ca daca ai un director de Directie Juridica, care s-a demonstrat ca a semnat sute de acte ilegale si un architect care a semnat sute de autorizatii ilegale, este clar ca asa este…”, a aratat candidatul la Primaria Capitalei.

El a vorbit despre ultimele declaratii facute de candidatul PSD la primaria Capitalei referitoare la reabilitarea si consolidarea imobilelor vechi, precizand: “Cladirile consolidate in acest mandate au fost sub zece. E o minciuna (ce a spus Firea -n.r.). Nu s-a terminat evaluarea cladirilor cu risc seismic. Nu ni se dau cifre. Ce inseamna 200 de cladiri puse in siguranta? Au fost doar evaluate. Este o cosmetizare a acestui mandate si acest lucru s-a realizat pe banii nostri”.

El a povestit ca in primele 24 de ore de cand a lansat site-ul BucurestiUmilit.ro peste 5000 de oameni i-au scris pe platforma lansata ieri. Potrivit acestuia, principalele subiecte semnalate de bucuresteni au vizat traficul si parcarile, gropile de gunoi ilegale, lipsa apei calde, dar si probleme legate de politia locala.

In ceea ce priveste sondajele aparute in ultima perioada, Nicusor Dan a precizat ca acestea redau doua intentii de vot apropiate, cu un usor avantaj in cazul sau: “Conteaza foarte mult prezenta la vot. Cine vrea sa scape de aministratia PSD trebuie sa dea un vot pentru mine. Asa cum s-a intamplat si in trecut, va fi un vot PSD versus anti-PSD”.

Intrebat care ar trebui sa fie calitatile unui bun primar, Nicusor Dan a raspuns: “Conteaza sa ai capacitati administrative, sa stii sa scrii proiecte sau sa dirijezi echipe care sa o faca, sa stii sa scrii bugete. Bucurestiul are niste probleme structurale pe care le vedem cu totii si pe care ni le semnaleaza si oamenii. Capitala are probleme de trafic, de termoficare, de infrastructura, de sanatate, de consolidare a cladirilor”.

Candidatul Dreptei la Primaria Capitalei nu l-a uitat nici pe viceprimarul PSD, Aurelian Badulescu, cu care a avut cateva altercatii in trecut si inlegatura cu care s-a intrebat, cumva retoric, “cum de este posibil ca acesta sa fie viceprimarul bucurestenilor?”

“Sunt optimist ca bucurestenii si romaniii au inceput sa discearna intre autoritate si tupeu, intre politicianul preocupat de binele comun si cel preocupat de binele personal”, conchis Nicusor Dan.