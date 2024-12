Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a apreciat joi că România are nevoie de o guvernare "stabilă", susţinută de o majoritate parlamentară, şi s-a declarat încrezător că partidele vor reveni la masa discuţiilor.



Nicuşor Dan a precizat, pentru Digi 24, că stabilirea unui guvern reprezintă "o urgenţă", dar a subliniat totodată că "în orice ţară democratică" negocierile pentru formarea Executivului durează.



"Am apreciat modul în care partidele s-au raportat unele la altele şi la societate, în săptămânile acestea. Tocmai de aceea am fost surprins de evenimentul de azi. Sunt în continuare optimist că toată lumea se va reîntoarce la masa discuţiilor. (...) Poate să fie (o strategie de negociere - n.r.), dar nu cred că aduce avantaje, pentru că oamenii conştientizează criza şi oricine încearcă să tensioneze şi mai mult nu cred că este bine văzut de oameni", a spus primarul general.



Nicuşor Dan a declarat că, în mod normal, ar trebui să existe o dezbatere "de câteva luni" asupra programului de guvernare, dar că, în contextul actual, acest lucru nu e posibil. El a salutat faptul că până în prezent partidele au discutat despre principii de guvernare şi nu despre "împărţirea" funcţiilor.



"Sunt partide care au programe politice care trebuie armonizate. Bineînţeles că sunt lucruri care sunt în conflict. E ceva absolut logic. Ce se întâmplă la noi e logic, mai puţin această ieşire emoţională, care m-a surprins de la domnul Ciolacu, care e un om raţional. (...) Partidele pro-occidentale au 64 - 65% din mandatele din Parlament. Eu cred că România are nevoie de un guvern stabil, cu o majoritate, deci nu un guvern minoritar. Mi-aş dori ca USR să facă parte din această majoritate, pentru că este un partid reformist şi România are nevoie de reforme", a mai spus el.



Premierul Marcel Ciolacu a anunţat joi că PSD se retrage de la masa discuţiilor pentru formarea Executivului şi va vota în Parlament un guvern de dreapta.



Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că ultimul lucru de care are nevoie România este o criză extinsă guvernamentală şi parlamentară.



"Nu este momentul unor certuri mărunte. Este momentul ca fiecare lider să se vadă ca un om de stat, să se aşeze la masa discuţiilor, la masa negocierilor pentru a avea un Guvern cât se poate de repede, un guvern care se apucă să creeze bugetul pentru anul viitor, care se apucă să organizeze alegerile prezidenţiale în prima parte a anului viitor", a subliniat şeful statului.