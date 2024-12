"Avem o situatie foarte complicata in UE, unde statele importante au probleme interne. Ultimul lucru de care are nevoie Romania e o criza extinsa guvernamentala si parlamentara. Asa ceva trebuie evitat cu orice pret! Ma adresez tuturor liderilor politici: nu este momentul unor certuri marunte. E momentul ca liderii sa se vada ca sef de stat, sa se aseze la masa negocierilor, sa aiba un guvern care sa aiba un buget si sa organizeze prezidentialele in prima parte a anului viitor.

Guvernul in functiune e unul interimar. Actualul guvern nu poate da OUG si nu poate veni cu un buget care sa fie votat in Parlament. Lucrurile care sunt extrem de importante trebuie sa fie facute de noul guvern.

Trebuie sa lasam deoparte toate certurile, sa ne concentram pe ce e important. Romania e importanta, cetatenii romani, nu micile certuri dintre politicieni si partide. Am rugamintea sa ne apucam sa construim pentru Romania.

Zilele urmatoare voi convoca consultari, inainte de Craciun. Nu doresc sa impun partidelor un lider, nici sa le dau lectii despre cum sa faca o coalitie si majoritati, dar trebuie sa o faca, in interesul Romaniei.

Despre prioritatile noului guvern: Cred ca este clar, cele doua chestiuni asteptate de toti sunt bugetul si prezidentialele. Trebuie sa fie asumate de o coalitie care impreuna da Guvernul", a spus Klaus Iohannis.

Reacția președintelui Klaus Iohannis vine la scurt timp după ce premierul Marcel Ciolacu a anunţat că PSD se retrage de la masa discuţiilor pentru formarea Executivului şi că va vota în Parlament un guvern de dreapta.