"Unde sunte azi? Trebuie să privim cu echilibru și luciditate momentul la care suntem
Trăim mai prost ca anul trecut dar trăim mult mai bine ca acum 20 de ani și ca mulți din oamenii din țări vecine nouă.
România e o țară coruptă și românii au dreptate când spun că nu văd o voință a statului român de a lupta cu corupția. Și când văd că oameni corupți vin și ele dau lecții la televizor. Toată corupția din toată această perioadă ne-a ținut înapoi. Puteam să trăim mult mai bine ca azi. E adevărat și că în ultimele luni nu am văzut corupție la vârful statului român.
Sistemul sanitar e foarte departe de unde ar fi putut să fie cu toții banii pe care noi toți i-am dus încolo. Dar vedem primele corpuri de spital construite prin finanțare din PNRR.
Avem o economie privată foarte dinamică și merituoasă care a reușit să dubleze PIB-ul României în ultimii 10 ani. Dar avem un deficit foarte mare. Totuși, autoritățile statului au reușit să păstreze calendarul pentru aderarea la OCDE.
De multe ori vocea României nu s-a auzit n interiorul României. Avem maturitatea, totuși, de a negocia și de a impune punctul nostru de vedere pe chestiuni tehnice care priveau România.
Avem o administrație care e de foarte multe ori depășită, care evident nu ține pasul cu societatea. Dar am făcut totuși 500 de km de autostradă și de drum expres în ultimii 5 ani.
Toate aceste lucruri sunt adevăruri despre România. Cel mai simplu pentru un politician – să ia două sau trei, să le facă slogan și să defileze cu ele de dimineață până seara. Sunt câțiva care o fac. Spațiul nostru public e inundat de această revărsare de sloganuri.
Invitația pe care o fac tuturor este să coborâm toți nivelul vocii, să discutăm calm și cu echilibru problemele pe care societatea noastră le are. Vă invit să încercăm să ne ascultăm unii pe alții, dincolo de zgomotul inevitabil vom găsi puncte de vedere comune pe care să putem construi.
Trăim o perioadă în care doar națiunile care reușesc să aibă o solidaritate interioară reușesc să progreseze.