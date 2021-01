VIDEO/ Nicușor Dan, despre dezbaterile pe buget: "Vrem să ieșim din politica de Moș Crăciun care s-a desfășurat până acum. Urgența este să ieșim cu un buget realist"

"Dezbatem bugetul. Bugetul este al nostru, al tuturor locuitorilor și este un proces pe care l-am început cu Executivul și cu consilierii generali și cu ONG-urile și îl vom continua după ce vom ajunge la o formă agreată cu cetățenii din București. (...) Am avut discuții aplicate. Am ieșit din zona de politicianism. Toată lumea a vorbit pe cifre (...) Vreau să ieşim din politica de tip Moş Crăciun în care, din păcate, s-a desfăşurat până acum discuţia pe buget în care veneau directorii, propuneau mult, știau că se taie, se tăia așa din pix și nu exista nicio coerență între lucrurile care se plăteau de la bugetul local. Chestiunea fundamentală este ce vrem să facem cu orașul ăsta și de aia e extrem de important că am avut o discuție cu toții, pe toate zonele de activiate, pentru ca bugetul să reflecte o direcție de dezvoltare", a declarat primarul general al Capitalei.

Edilul a precizat că că discuţiile privind proiectul de buget vor continua marţi şi miercuri, fiind implicate instituţiile din domeniul educaţiei şi al culturii.

"Urgența este să ieșim cu un buget realist imediat după aprobarea bugetului național. Un buget realist înseamnă un buget cu venituri reale (...) Vreau prin asta să recăpătăm încrederea atât a băncilor către care vom merge să ne împrumutăm, cât și a pieței, a furnizorilor de servicii de lucrări cu care vrem să lucrăm în continuare, în special a constructorilor", a arătat Nicușor Dan.

El a precizat că în lista de investiții nu se vor regăsi multe dintre lucrurile anunțate în timpul campaniei electorale pentru alegerile locale din 2020. În schimb, spune primarul Capitalei, vor exista de-a lungul anului "mai multe rectificări pozitive", prin care se vor adăuga surse de finanțare pe măsură ce acestea vor fi identificate.



Edilul a dat și două exemple, spunând că "subvenția pe transport facturată efectiv pe anul 2020 a fost de1.300.000 de lei, in conditiile in care in 2016 era de șase sute de milioane de lei, precum si subvenția pentru termie facturată în 20202 - 1 miliard de lei. "În concluzie, mai mult de jumătate din bugetul real pe anul 2020 a fost cheltuit pentru aceste subvenții. Arena Națională ne costă 20 de milioane de lei pe an și produce 2 milioane de lei pe an".