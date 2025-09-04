Președintele Nicușor Dan a declarat, în cadrul unui interviu la un post TV, că își dorește să fie „un președinte serios” și să aducă „mai multă seriozitate în modul în care sunt făcute lucrurile” în România.

„După o istorie pe care am avut-o, România acum se ia în serios. (...) Vreau să fiu un președinte serios, care să încerce să aducă seriozitate în modul în care facem lucrurile”, a spus Nicușor Dan.

Întrebat dacă îi este teamă că „sistemul” îl poate învinge, dacă l-a simțit sau dacă l-a văzut, Nicușor Dan a spus: „Am interferat cu el încă de când am fost primar al Capitalei, am făcut nenumărate lucruri împreună, am făcut schimb de informații....În integralitate, nu-l cunosc, să fiu foarte clar. Am văzut și părți nocive care protejează diferite interese, dar ce pot să spun este că o să încerc partea bună ca să reformăm”.