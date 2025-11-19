”Am avut o influență mai puțin a SIE, dar am avut o influență a SRI-ului în viața noastră politică, în decizii, în zona econimică și atunci persoana care va conduce SRI este o persoană care va avea putere în statul român”, a declarat Nicușor Dan.

Vă reamintim că în urmă cu câteva săptămâni, președintele României a anunțat că a pregătit un proiect privind strategia naţională de apărare a ţării despre care a spus că poate fi adoptat pe 26 noiembrie, când se împlinesc şase luni de la investirea sa în funcţie.

Șeful statului a afirmat că acest document prevede două schimbări majore, respectiv războiul hibrid şi lupta împotriva corupţiei, în care intenționează să implice Serviciul Român de Informații, călcând astfel pe urmele lui Traian Băescu care a implicat serviciile în justiție.

”Consilierul pentru securitate naţională, domnul Diaconescu (Cristian Diaconescu – n.r.), a făcut o corespondenţă cu toate instituţiile care au atribuţii pe securitate naţională. S-au strâns două dosare şi din toate opiniile a elaborat un document prealabil pentru moment, la care ne mai uităm încă o dată cu toţii, după care el va fi trecut prin CSAT şi după aceea trimis Parlamentului. Deci termenul 26 noiembrie, când sunt cele şase luni de la investirea mea ca preşedinte va fi respectat.

Sunt două schimbări majore. 1. Trebuie să ne uităm cu mult mai multă atenţie la ceea ce se numeşte război hibrid, adică atacuri cibernetice, proceduri de dezinformare sistematică, influenţa în spaţiul reţelelor sociale al Federaţiei Rusiei. Deci asta este o parte. Şi a doua, pe care mi-o doresc foarte mult şi la care multe din instituţii au trimis observaţii, atacarea frontală a fenomenului corupţiei, cu toate precauţiile, pentru că am avut o lungă discuţie în societate despre interferenţa Serviciului Român de Informaţii în activitatea Parchetului.

Vrem pe de o parte, ca fenomenul public a croupției să fie o preocupare a Serviciului Român de Informați. Pe de altă parte, vrem ca mecanismele în care Serviciul Român de Informații se preocupă de acest fenomen să fie absolut constituționale și demarcația între SRI și Parchet să fie foarte bine făcute”, a spus Nicuşor Dan.