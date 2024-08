Este doliu în România! Nicu Covaci a murit la vârsta de 77 de ani.

Nicu Covaci a murit după o luptă grea cu boala

Nicu Covaci, legendara figură a muzicii rock românești și fondator al trupei Phoenix, a decedat la vârsta de 77 de ani. Artistul s-a stins din viață din cauza unor probleme de sănătate, iar tratamentul postoperator nu a reușit să fie finalizat din cauza complicațiilor întâmpinate. Membrii trupei Phoenix spuneau, miercuri, că starea de sănătate a lui Covaci „nu se îndreaptă deloc spre bine”.

Nicu Covaci a fost un pilon al muzicii rock în România, fiind fondator și lider al trupei Phoenix, una dintre cele mai influente formații de rock progresiv din țară. Trupa, cunoscută pentru inovațiile sale muzicale și impactul cultural, a fost un simbol al muzicii rock românești.

Un mesaj emoționant a fost postat pe pagina oficială de Facebook a trupei Phoenix Transylvania, exprimând durerea și respectul față de artistul dispărut: „De azi ne-așteaptă, Dincolo, Cel Ce Ne-A Dat Nume. Prin TOT ce ne-a lāsat Moștenire, Nicu Covaci este, de azi, Pururi, NEMURITOR!”

Familia și colegii de trupă mulțumesc tuturor pentru sutele de mesaje de condoleanțe și pentru sprijinul acordat în aceste momente dificile.

Nicu Covaci va rămâne mereu în amintirea fanilor și în istoria muzicii românești ca un artist de neînlocuit.

„De azi ne-așteaptă, Dincolo,

Cel Ce Ne-a Dat Nume.

Prin TOT ce ne-a lāsat Moștenire,

Nicu Covaci este, de azi,

Pururi,

NEMURITOR!”, „Acum, când în Parcul Rozelor din Timișoara se desfășoară Opera-rock ,,Meșterul Manole”, purtat de această muzică sublimă, s-a înălțat spre cer sufletul celui care a fost și va rămâne NICU COVACI.

Dumnezeu să îl ierte și să îl odihnească 🙏🙏🙏”, „Pasarea Phoenix a plecat pe-nserat,mandra si arzând in văpaie.

Ne-a lăsat sufletul gol, cuprins de zgura si cenușa.

Prietenul, Mentorul, Cel ce ne-a dat nume, Tatăl nostru- Nicu Covaci a intrat in Legenda, in Nemurire acum câteva minute 🖤

A luptat cu curaj pana in ultima clipa si cu ultimul dușman.

"Dar din cenușa reînvie iară,

Minune scump-a lumii acesteia.

El moare azi, in forma-i, dar ideea

Chiar si de vrea nu poate sa mai moara.", „Unul dintre cei mai mari muzicieni pe care i-a dat România și omul căruia i-am mulțumit pentru muzică, an de an când mă vizita la radio, nu mai este printre noi. Nicu Covaci s-a stins, dar muzica sa rămâne nemuritoare. Nicu Covaci este nemuritor!

Dumnezeu să-l odihnească!” ,„Nicu Covaci, drum lin in nemurire!

Îți mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut pentru generația noastră, pentru poporul asta!

Dumnezeu în Rai sa te odihnească!”, „România din ceruri e mai bogată… Dumnezeu să te așeze în ceata drepților, Nicu Covaci!”, „Drum lin în lumină, Nicu Covaci! Îți mulțumim pentru cea mai frumoasa poveste a muzicii rock, povestea Phoenix.”, „R.I.P. NICU COVACI

Nu avem cuvinte 😥”, sunt doar câteva dintre mesajele primite în mediul online în memoria celebrului artist.