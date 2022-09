Premierul Nicolae Ciucă a declarat, după semnarea marţi a convenţiilor de garantare pentru noul program guvernamental IMM INVEST PLUS, în anul 2022, că „este nevoie de soluţii astfel încât să putem sprijini mediul de afaceri”. Șeful Guvernului a mai transmis că „investițiile reprezintă singura soluție „în situații de criză”.

„Este un eveniment cât se poate de binevenit, pentru că el marchează un parteneriat, aşa cum spuneam şi anterior derulării acestor semnări de acorduri, este un eveniment cât se poate de onest între Guvern, mediul de afaceri şi bănci. Nu dorim altceva decât să asigurăm antreprenorii din România că la nivelul Guvernului şi a celorlate instituţii ale statului şi sistemului bancar căutăm soluţii astfel încât să putem sprijini mediul de afaceri şi să reuşim să asigurăm menţinerea unei dinamici corespunzătoare economiei româneşti. (...) În situaţie de criză există o singură soluţie – investiţii, investiţii şi iarăşi investiţii. (...)

Prin tot ceea ce am întreprins şi vom întreprinde în continuare, vom susţine mediul de afaceri şi vom folosi toate resursele financiare, atât de la bugetul de stat, cât şi din fondurile europene. Trebuie să depăşim această situaţie şi nu o putem face decât împreună. Nu cu mult timp în umă am încheiat o întâlnire cu Convenţia pentru Dezvoltarea României. A fost o activitate cât se poate de deschisă, astfel încât să putem găsi soluţii împreună şi prin aceste demersuri putem să rămân în continuare la fel de solidari şi putem să găsim soluţiile care să ne sprijine să depăşim cât mai uşor situaţia complicată prin care trecem astăzi”, a declarat, marți, premierul Nicolae Ciucă, la ceremonia de semnare a convenţiilor de garantare pentru noul program guvernamental IMM INVEST PLUS, în anul 2022.