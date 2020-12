Nicolae Ciucă, despre propunerea PNL pentru funcția de premier: "Îmi voi face datoria până la capăt"

„Îmi doresc să-mi fac treaba în continuare”, a spus Ciucă.

În ciuda insistențelor jurnaliștilor pe marginea acestui subiect, survenite ca urmare a faptului că PNL l-a votat pe ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, ca fiind propunerea partidului de premier în viitorul Executiv, Nicolae Ciucă a spus: "Mi-am dorit să îmi fac datoria și mi-o voi face în continuare până la capăt”.

Vă reamintim că Florin Cîțu a fost votat, în ședința de miercuri seară a conducerii PNL, ca propunere pentru postul de premier, a anunțat președintele liberalilor, Ludovic Orban.

Am decis ca propunerea noastră de premier sa fie Florin Cițu.

Am stabilit partenerii posibili cu care negociem. Este vorba de USR-PLUS, UDMR. Vom purta discutii si cu grupul minorităților din Camera Deputaților. (...) Exista sansa formarii unei majoritati parlamentare.

De asemenea, am decis formarea unei echipe de negociere, condusa de presedintele partidului alaturi de prim-ministrul pe care l-am propus. (...)

Evident ca e nevoie de un sprijin in Parlament pentru Guvern, noi nu am avut majoritate parlamentară in perioada de guvernare, acum putem avea o majoritate largă. (...)”, a declarat miercuri seară Ludovic Orban, după ședința conducerii PNL.