„Solidaritatea, expertiza şi fondurile europene sunt elemente decisive care asigură României cercul de siguranţă de care are nevoie pentru depăşirea perioadei complicate pe care o traversăm. La 16 ani de la aderare, beneficiile apartenenţei noastre produc rezultate tangibile: economia naţională este în creştere, finanţările europene şi-au pus amprenta asupra dezvoltării infrastructurii, sănătăţii, educaţiei şi comunităţilor locale, iar programele sociale vin în sprijinul cetăţenilor, mai ales a celor vulnerabili, care au mai multă nevoie de ocrotire. Libertăţile şi valorile fundamentale sunt ancoră pentru dezvoltarea societăţii noastre. Măsurile de gestionare a crizei energetice, problemă care ne preocupă acum pe toţi, sunt posibile şi datorită statutului nostru de membru UE. Faptul că 2022 a fost cel mai bun an de până acum al României din perspectiva valorificării fondurilor europene este, de asemenea, expresia solidarităţii europene”, a afirmat Nicolae Ciucă, potrivit unei postări de duminică pe pagina de Facebook a Guvernului.



Prim-ministrul a adăugat că pregătirea proiectelor, reformelor şi documentaţiilor necesare confirmă consolidarea acestei direcţii în 2023 şi în următorii ani.



„Avem aprobate programele aferente Politicii de Coeziune 2021-2027, ceea ce înseamnă validarea celor 46 de miliarde de euro care ne vor aduce investiţii masive în spitale mai sigure, infrastructură de transport, modernizarea infrastructurii de apă şi susţinerea mediului de afaceri. Avem aprobate toate programele operaţionale. În următoarele zile vor intra fondurile aferente celei de a doua cereri de plată din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, ceea ce înseamnă că doar din acest mecanism de finanţare”, a mai explicat Ciucă.



El a mai spus că România beneficiază în aproximativ un an de circa 9,2 miliarde euro, având în vedere şi prefinanţarea.



„Transformarea majoră a României şi aprofundarea procesului de integrare nu ar fi fost însă posibile fără susţinerea fermă şi deschisă a cetăţenilor români, a partenerilor sociali şi a întregii societăţi româneşti. Această energie socială coagulează idei, motivează şi inspiră proiectele de care România are nevoie pentru a-şi urma mai departe drumul spre dezvoltare, în marea familie europeană”, a conchis şeful Executivului.