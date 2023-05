„Am avut un dialog foarte bun și voi susține de fiecare dată că Educația este și va fi o prioritate pentru Guvernul României și pentru actuala coalitie de guvernare.

În urma discuțiilor am prezentat posibilitatile bugetare din momentul de fata, ne am angajat sa inchidem anexa 8 din legea 163, e o anexa si asumare ce vizeaza toate categoriile profesionale ramase.

Ne-am asumat la nivelul coalitiei ca in programul de guvernare ce va fi aprobat saptamana viitoare si care va intra in functiune cu noul guvern, impreuna cu reprezentantii sindicatelor, că vom inscrie textul convenit din care sa rezulte ca Educația reprezintă prioritate nationala. Astfel incat masurile luate pana acum să avem legile educatiei aprobate de Parlament, inclusiv componenta de salarizare.

Este o abordare simplă și onestă față de toti cei care lucreaza in invatamânt, profesori, personalul nedidactic, și o abordare si față de noi prezentând care e posibilitatea financiară acum și care e abordarea pentru intrarea in vigoare a legilor educației și a noii legi a salarizarii asa cum este ea asumata potrivit PNRR.

Am convenit si este nevoie ca liderii de sindicat sa prezinte continutuul discutiilro de azi, urmand ca luni , 22 mai sa avem o noua intâlnire in acelasi format, sa reusim sa concretizam ceea ce am discutat”, a anunțat premierul Nicolae Ciucă.

Premierul Nicolae Ciucă, alături de viitorul premier PSD - Marcel Ciolacu și miniștrii Educației - Ligia Deca, Finanțelor - Adrian Câciu și secretarul de stat de la Ministerul Muncii, au discutat miercuri, la Palatul Victoria, despre revendicările privind salariile din învățământ prezentate de liderii sindicali Simion Hăncescu, Marius Nistor și Anton Hadăr. Sindicatele din Educație au anunțat grevă generală începând din 22 mai, după greva de avertisment de două ore de miercuri, 17 mai, între orele 11.00-13.00.